30:25 in Erlangen: MT Melsungen siegt vor Jahreswechsel souverän

Handball

Zwei ehemalige Kollegen im Duell: Der starke MT-Kreisläufer Marino Maric (rechts) setzt sich gegen Erlangens Johannes Sellin durch.

Die Bundesliga-Handballer der MT Melsungen haben das Jahrzehnt so abgeschlossen wie sie es begannen – mit einem Auswärtssieg. Siegten sie im Februar 2010 in Balingen 34:31, so gelang diesmal ein 30:25 (14:11)-Erfolg in Nürnberg beim HC Erlangen.