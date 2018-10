Handballer siegen in der EM-Qualifikation gegen Israel 37:21

Volle Halle, viele Tore und ein Kantersieg – die deutsche Handball-Nationalmannschaft ist schwungvoll in die EM-Qualifikation gestartet: In der ausverkauften Wetzlarer Rittal-Arena feierte der Europameister von 2016 einen 37:21 (19:9)-Erfolg über das international eher drittklassige Israel.

Damit betrieb das deutsche Team auch beste Werbung für die anstehende Weltmeisterschaft. Deutschland ist ab dem 10. Januar zusammen mit Dänemark WM-Gastgeber.

Sicherheit wurde 78 Tage vor dem globalen Großereignis in Wetzlar mit 4347 Zuschauern groß geschrieben. Zunächst an den Einlasskontrollen, wo die Ordnungskräfte wegen des Gastspiels einer israelischen Mannschaft ganz genau hinschauten. Und dann auf dem Feld, wo das deutsche Team direkt mal beherzt zupackte, einige Würfe der Israelis blockte und es damit Torwart Andreas Wolff bedeutend leichter machte.

Dabei machte Bundestrainer Christian Prokop mit seiner Startaufstellung deutlich, dass die Nominierung von Martin Strobel vom Zweitligisten Balingen kein Experiment ist. Der Rückkehrer übernahm sofort die Regie im Angriff. Ansonsten fiel auf, dass zur Anfangsbesetzung die drei aktuell besten Feldtorschützen der 1. Bundesliga gehörten: Magdeburgs Linksaußen Matthias Musche, Melsungens Rückraumschütze Julius Kühn und der Leipziger Halbrechte Franz Semper, der wegen der fehlenden Fabian Wiede, Steffen Weinhold und Kai Häfner auf seiner Position besonders gefordert war.

Kühn, Musche und Semper sorgten für eine schnelle 7:2-Führung (12.). Unterstützt vom Rechtsaußen Tobias Reichmann, der zunächst die Siebenmeter anstelle von Kapitän Uwe Gensheimer sicher verwandelte. Dass es der Linkshänder an alter Wirkungsstätte aber auch aus dem gebundenen Spiel und dem schnellen Gegenstoß kann, zeigte er mit seinem Doppelschlag zum 11:5 (20.).

In der 23. Minute brachte Prokop nach Kühn und Reichmann auch den dritten Melsunger Profi: Finn Lemke ging für Hendrik Pekeler ins Deckungszentrum, und der Vorsprung für den Gastgeber wuchs immer weiter an. Patrik Wiencek und Musche stellten auf 18:8 (29.). Mit seinem siebten Treffer besorgte Reichmann den 19:9-Halbzeitstand. Sein Arbeitstag war damit beendet.

Denn nach der Pause brachte Prokop frische Kräfte – wie etwa Hannovers Fabian Böhm. Die Flügelzange bildeten Gensheimer und Patrick Groetzki. Am Kreis bekam Jannik Kohlbacher Einsatzzeiten. Was beim Publikum gut ankam, denn der bullige Angreifer spielte bis zum Sommer bei der HSG Wetzlar. Bei dessen Treffer zum 28:16 gab es besonders viel Beifall von den Rängen (46.). Umjubelt waren allerdings auch die Tore von Paris-Legionär Gensheimer, der Reichmann bei den Strafwürfen in nichts nachstand.

Wenn die DHB-Auswahl nicht im zweiten Durchgang bisweilen etwas nachlässig verteidigt hätte, wäre der Sieg noch deutlicher ausgefallen. Aber auch so kann die Mannschaft dem zweiten Quali-Spiel am Sonntagabend im Kosovo ganz entspannt entgegenblicken.