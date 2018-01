Handball-EM: Finn Lemke äußert sich vorerst nicht zur Nicht-Nominierung

Unverständnis bei MT-Trainer Roth

+ © Fischer Begeisterung sieht anders aus: Finn Lemke nach einer Niederlage mit der MT Melsungen. © Fischer

Kassel. Der Stachel sitzt tief. Die Enttäuschung bei Finn Lemke ist so groß, dass er sich am Tag nach der Nicht-Nominierung für die Handball-EM nicht äußern wollte. Wer will es ihm übel nehmen?