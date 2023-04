Adams Abend: Torhüter der MT Melsungen erwischt gegen Erlangen einen perfekten Tag

Von: Maximilian Bülau, Björn Mahr

Teilen

Alle haben ihn lieb: Timo Kastening (Mitte) umarmt Torhüter Adam Morawski. Trainer Roberto Garcia Parrondo legt ihm liebevoll die Hand auf den Kopf. © Dieter Schachtschneider

Als Adam Morawski in der 24. Minute einen Siebenmeter von Christoph Steinert pariert hatte, wurde der polnische Torwart des Handball-Bundesligisten MT Melsungen vor allem von den Fans hinter seinem Kasten lautstark gefeiert.

Kassel – Als Morawski in der 49. Minute gegen Steinert seinen insgesamt fünften Strafwurf an diesem Abend entschärft hatte, erhoben sich alle 3536 Zuschauer von ihren Plätzen und bedachten den 28-Jährigen mit „Adam-, Adam-Sprechchören“. Der Mann des Abends war gefunden: Mit 18 Paraden führte der polnische Nationalspieler die MT zum unerwartet deutlichen 31:18 (15:11)-Heimsieg gegen den HC Erlangen und damit vorerst auf einen einstelligen Tabellenplatz.

„Ich fühle mich unglaublich“, sagte Morawski nach seinem Gala-Auftritt. „Es ist einfach am besten, wenn du in dieser Halle zwei Punkte holst.“ Er wurde von Dutzenden kleinen und großen Autogrammjägern umlagert. Etwas, das man bei den Melsunger Torhütern sonst eher von Nebojsa Simic kennt. Doch der Montenegriner konnte diesmal nicht. Er hatte sich trotz krankheitsbedingter Probleme aber mit auf die Bank gesetzt. „Simo wollte der Mannschaft unbedingt helfen“, sagte MT-Coach Roberto Garcia Parrondo. „Dafür möchte ich mich bei ihm bedanken“, fügte er an.

Selbst für einen Kurzeinsatz wurde Simic nicht gebraucht. Morawski hatte alles im Griff. Er merkte an: „Für fünf gehaltene Siebenmeter fehlen mir selbst die Worte.“ Ob er schon einmal so viele Strafwürfe hielt, konnte er selbst nicht sagen. Die wohl spektakulärste Rettungstat zeigte Morawski nach 55 Minuten. Erlangens Steffen Fäth warf den Ball aus der eigenen Hälfte in Richtung verwaistes MT-Tor. Aber mit letztem Einsatz kratzte der Pole auch diesen Wurf noch von der Linie – und hielt auch den Nachwurf des Ex-Melsungers Johannes Sellin.

„Adam war top“, lobte Parrondo. „Das war Adams Tag. Er ist unser MVP“, schob er hinterher. Auf die Frage, ob er nur Morawski so gut gesehen habe, antwortete er: „Nein, alle Spieler waren sehr gut.“ Und kam dann aber doch wieder zu dem Schluss: „Aber Adam war eben heute top.“ Dass die Erlanger an diesem Abend 26 Chancen nicht nutzten, lag aber auch an der Melsunger Deckung, die die Rückraumreihe der fränkischen Gäste vor große Probleme stellte. Wie der spanische Coach später einräumte, war er schon in Sorge, wie sich seine Mannschaft nach 18-tägiger Wettkampfpause präsentieren würde. Bilanz: Es war ähnlich gut wie gegen Magdeburg. Am Ende intonierten die Fans: „Oh, wie ist das schön.“

„In der 43. Minute habe ich mich mit Julius (Kühn) abgeklatscht und wir haben beide gelächelt. Unser Team war heute gut drauf“, sagte Rechtsaußen Timo Kastening, mit sechs Treffern bester MT-Schütze. Überhaupt lief es gut für die Außen – David Mandic zeigte seine Klasse auf der linken Seite.

Dass Kastening und sein Rechtsaußen-Kollege Dimitri Ignatow mit Kurzhaarschnitt aufliefen, hatte mit dem FC Bayern zu tun. Kastening hatte sich bereits vor dem Hinspiel seines Lieblings-Fußballklubs FC Bayern in der Champions League bei Manchester City mit einer Prognose etwas weit aus dem Fenster gelehnt. „Leichtes Kabinengeschwätz“, sagte der deutsche Nationalspieler schmunzelnd, „ich hatte zu großes Vertrauen in meine Mannschaft.“ Jetzt mussten die Haare ab. Und warum tat es ihm Ignatow gleich? „Der hat sich mit mir solidarisch gezeigt“, sagte Kastening.

Wegen einer Länderspielpause geht es für die MT nun erst am 4. Mai bei der SG Flensburg-Handewitt weiter. Sollte das Team die Form konservieren, ist auch bei den derzeit schwächelnden Norddeutschen etwas drin. Kastenings Rat ist aber eindeutig: „Wir als Melsunger sollten auf dem Boden bleiben.“ Den Donnerstagabend konnten sie erst einmal genießen – allen voran Adam Morawski. Der Trainer verstand die Oh-wie-ist-das-schön-Gesänge zwar in der Halle nicht. „Ich bekomme während des Spiels nie etwas mit“, sagte er. Aber nach einer Erklärung fügte er an: „Ich hoffe, dass die Fans dieses Lied noch öfter singen.“ (Björn Mahr und Maximilian Bülau)