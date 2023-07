Alles klar für die Vorstellung: Handball-Bundesligist MT Melsungen präsentiert sich und das neue Trikot

Von: Maximilian Bülau

Der Daumen geht nach oben: Die MT-Spieler wurden am Mittwoch vom Kardiologen Dr. Karl-Friedrich Appel (links) untersucht. Unterstützung bekam er von Kathrin Baumbach (rechts). Hier liegt Neuzugang Erik Balenciaga auf der Liege. © Andreas Fischer

Am Wochenende steht das erste richtige Testspiel des Handball-Bundesligisten MT Melsungen an. Am Sonntag ab 15 Uhr trifft die Mannschaft von Trainer Roberto Garcia Parrondo auf Zweitligist TV Großwallstadt.

Bislang hatten die Melsunger am vergangenen Sonntag nur gegen die eigene zweite Mannschaft gespielt. Bereits heute steht ein weniger sportlicher Termin auf dem Programm. Ab 17.30 Uhr stellen sich die Teams der MT im Melsunger Schlossgarten vor – das hat mittlerweile Tradition. Ebenso wie der Check beim Kardiologen Dr. Karl-Friedrich Appel, der am vergangenen Mittwoch stattgefunden hat. Ein Blick zurück und voraus.

Der Check

Der Daumen geht nach oben – nicht nur bei Neuzugang Erik Balenciaga, sondern auch bei allen seinen Kollegen. Am Mittwoch waren die Spieler der ersten Mannschaft der MT bei Dr. Karl-Friedrich Appel und wurden wortwörtlich auf Herz und Nieren geprüft. Also zumindest auf Herz.

Kardiologische Untersuchungen wie ein Belastungs-EKG standen an. Das Ergebnis: Alles ist gut. Die Spieler sind also bereit für das, was nun kommt.

Die Vorstellung

Ein Belastungs-EKG wäre für die Mannschaftsvorstellung heute im Melsunger Schlossgarten sicher nicht notwendig gewesen. Die traditionelle Veranstaltung, die um 17.30 Uhr beginnt, soll eher ein offenes Aufeinandertreffen zwischen Handballern und Fans werden – und war es in der Vergangenheit auch immer. Der Eintritt ist kostenlos, es gibt Essen und Getränke, ein DJ sorgt für Musik. Sollte das Wetter mitspielen, stehen die Profis für Autogramme und Selfies bereit. Zudem wird das neue Trikot präsentiert.

Bevor die Bundesliga-Handballer gegen 19 Uhr auf die Bühne kommen, zeigen sich aber auch die weiteren Mannschaften der MT. Los geht es mit den Minis, es folgen die Jugendteams, am Ende kommen die Senioren.

Die Tests

Ab Sonntag nimmt die Vorbereitung der MT dann so richtig Fahrt auf. Zunächst steht eben das Testspiel beim Zweitligisten TV Großwallstadt an – verbunden mit dem Wiedersehen mit Ex-Trainer Michael Roth. Weiter geht es am kommenden Mittwoch mit dem Duell gegen den Bundesliga-Konkurrenten VfL Gummersbach, wo der Ex-Melsunger Ole Pregler aktiv ist, der zuletzt mit der deutschen U21 Weltmeister geworden war. Anwurf in Gummersbach ist um 17 Uhr.

Zum Abschluss der Testspielwoche folgt am Samstag dann – ebenfalls auswärts – noch ein Duell mit Bundesliga-Absteiger GWD Minden (18 Uhr), wo weiterhin der von der MT umworbene Amine Darmoul die Fäden im Rückraum zieht. Einen Tag nach dieser Partie bricht der MT-Tross zum Trainingslager ins spanische Logrono auf. (Maximilian Bülau)