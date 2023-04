Am Ende wird es ein Feuerwerk: MT Melsungen feiert bei 31:18 gegen Erlangen den höchsten Saisonsieg

Von: Maximilian Bülau

Weltklasse: MT-Torhüter Adam Morawski. © Dieter Schachtschneider

Welches Gesicht sehen wir heute? Diese Frage werden sich auch einige Fans des Handball-Bundesligisten MT Melsungen vor dem Heimspiel gegen den HC Erlangen gestellt haben.

Kassel – Diese Frage stellt sich schließlich auch Trainer Roberto Garcia Parrondo selbst nach guten Auftritten hin und wieder: Er wisse nicht, welches Gesicht die Mannschaft beim kommenden Spiel zeige, sagt er dann. Zuletzt hatte die MT drei gute Auftritte abgeliefert, auch ein Remis gegen Magdeburg erreicht, bevor es in die zweieinhalbwöchige Pause ging. Diese Partie gegen Erlangen war hinsichtlich eines Trends entscheidend: Weiter bergauf? Oder war das nur ein Strohfeuer? Die Antwort: Es geht bergauf. In dieser Partie sogar steil. Die Melsunger feierten beim 31:18 (15:11) den höchsten Saisonsieg.

Vor den Augen von Hessens Ministerpräsident Boris Rhein in der mit 3536 Zuschauern gefüllten Rothenbach-Halle setzte Parrondo im Duell der einzigen beiden spanischen Trainer in der Bundesliga – Raúl Alonso hieß sein Gegenüber – auf Adam Morawski im Tor, Elvar Örn Jonsson, Agustin Casado und Kai Häfner im Rückraum, David Mandic und Timo Kastening auf den Außen sowie Rogerio Moraes am Kreis. 48 Sekunden waren gespielt, da eröffnete Jonsson die Partie mit dem ersten Treffer. Auf der Gegenseite erwischte Simon Jeppsson bei den Bayern einen rabenschwarzen Tag. Auch deswegen stand es nach Treffern von Mandic, Moraes und Casado nach sechs Minuten 4:2 für die Melsunger.

Was aber folgte, waren fünf Minuten ohne Tor der Gastgeber. Aus dem 4:2 wurde in dieser Zeit ein 4:6. In einer anfangs kampfbetonten Partie war es ein spektakulärer Ballgewinn von Jonsson, der einen weiten Pass im Zurücklaufen runterpflückte, der die MT wieder wachküsste. Ein Siebenmeter von Kastening beendete die Durststrecke (12.). Der deutsche Nationalspieler, der mit konsequentem Kurzhaarschnitt überraschte, überraschte auch Erlangens Torhüter Klemen Ferlin mit dem Treffer zum 6:6 (14.). Die Melsunger profitierten in der Folge von unzähligen Fehlern der Gäste. Und sie setzten sich ab. Entscheidend daran beteiligt: Andre Gomes. Als Casado nach einer Auseinandersetzung mit Nikolai Link zwei Minuten auf die Bank musste, kam der Portugiese zum Einsatz. Und endlich zeigte der 24-Jährige etwas von seiner überragenden Athletik. Drei Treffer gelangen ihm bis zur Pause, darunter ein fantastisches Kempa-Tor nach Anspiel von Casado.

Die Abwehr stabilisierte sich nach einer Viertelstunde zusehends. Erlangen blieb rund neun Minuten ohne Treffer – die MT setzte sich bis zur 28. Minute auf 15:8 ab. Zur Pause stand es dennoch nur 15:11. Weil die Melsunger in alte Muster verfielen, Bälle herschenkten und so innerhalb von etwas mehr als einer Minute noch drei Gegentore kassierten.

Kastening – mit sechs Treffern bester MT-Werfer an diesem Abend – und Casado reparierten die schwachen Sekunden vor der Pause nach dieser mit den Toren 16 und 17. Nach einem Treffer von Mandic war in der 38. Minute der Sieben-Tore-Vorsprung wieder hergestellt. Der überragende Morawski (18 Paraden, davon fünf Siebenmeter) parierte kurze Zeit später den zweiten Strafwurf gegen Christoph Steinert. Es lief alles in Richtung viertes Spiel ohne Niederlage in Folge für die Melsunger.

Mit Nico Büdel hielt Morawski auch gegen den dritten Erlanger, Hampus Olsson hatte ebenfalls vergeben, einen Siebenmeter (45.). Der eigentlich stark besetzte Rückraum der Gäste wirkte teils vollkommen ratlos. Abwehr, Außen, Torhüter – es klappte viel auf der MT-Seite. Keine Überraschung, dass es Mandic war, der die Melsunger mit zehn Treffern nach vorn brachte (48.).

Der Rest war ein Schaulaufen. Domagoj Pavlovic gab sein Comeback nach mehr als 15 Monaten Verletzungspause. Und in der Halle tönte es: „Oh, wie ist das schön!“ (Maximilian Bülau)