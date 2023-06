Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten und ThSV Eisenach im Fokus: Felix Danner spricht von einer „coolen Truppe“

Von: Björn Mahr

Glückselig: Balingens Kapitän Felix Danner mit der Schale für die Zweitliga-Meisterschaft. © Imago/Eibner

Der HBW Balingen-Weilstetten und der ThSV Eisenach kehren in die Handball-Bundesliga zurück – die Klubs im Kurzporträt.

Die Handball-Bundesliga kann sich auf zwei Traditionsklubs freuen: Der HBW Balingen-Weilstetten und der ThSV Eisenach kehren zur nächsten Saison ins Oberhaus zurück. Wir blicken auf die beiden Aufsteiger.

HBW Balingen-Weilstetten: Die Schale für die Zweitliga-Meisterschaft hielt ein Balinger Spieler hoch, der über einen langen Zeitraum den Bundesligisten MT Melsungen geprägt hat: Felix Danner. Nach seinem Wechsel im vergangenen Sommer von der HSG Wetzlar zu den Galliern von der Alb führte er das HBW-Team als Kapitän an. Danner spricht von einem „gelungenen Jahr“. Er bezeichnet seine Mannschaft als „coole Truppe“. Er lobt ausdrücklich die Hintermannschaft: „Abwehr und Torhüter haben sich gut ergänzt.“ Dabei betont er, dass die Deckung „nicht unfair“ agiert. Aus den vielen Ballgewinnen am eigenen Kreis resultierten unzählige Tempogegenstöße, durch die die Süddeutschen zu leichten Treffern kamen.

Ex-MT-Profi in Balingen: Jens Schöngarth. © IMAGO/JAN HUEBNER

Für den 37-jährigen Danner ist es der erste Aufstieg überhaupt in seiner Karriere - übrigens genauso wie für Jens Schöngarth, der einst auch für die MT auf Torejagd ging und im vergangenen Winter von Sporting Lissabon zum HBW wechselte. Bereits am viertletzten Spieltag hatten die Balinger den Titel und den Aufstieg unter Dach und Fach. Mit 60:16 Punkten schloss der Klub die Saison ab - fünf Punkte vor Eisenach.

„Handball ist in Balingen die Nummer eins“, erklärt Danner. Allerdings haben die Gallier von der Alb um Trainer Jens Bürkle Konkurrenz in der Stadt bekommen. Die Fußballer der TSG Balingen lassen nicht nur immer mehr in der Regionalliga Südwest, in der auch der KSV Hessen beheimatet ist, aufhorchen. Vor Kurzem hat sich die TSG für die erste Runde im DFB-Pokal qualifiziert.

ThSV Eisenach: Erst am letzten Spieltag machten die Thüringer die Rückkehr in die erste Liga perfekt - dank eines glücklichen 26:25-Erfolges beim HSC Coburg. Der überragende Akteur im Team der Wartburgstädter ist der ehemalige Lemgoer Fynn Hangstein, der mit 262 Treffern Torschützenkönig wurde. Er verlässt den ThSV aber in Richtung Lübbecke. Der Mannschaft steht im Sommer ein großer Umbruch bevor. Insgesamt zehn Akteure verlassen die Thüringer. Mehr als ein halbes Dutzend Spieler soll kommen.

Manager in Eisenach: Rene Witte. © Imago/PMK

Vater des Eisenacher Erfolgs ist ein Schweizer: der 39 Jahre alte Trainer Misha Kaufmann. „Er hat das System kreiert, das zu uns passt. Er hat uns demütig nach oben geführt“, sagt Geschäftsführer Rene Witte. Der gebürtige Eisenacher ist in Nordhessen kein Unbekannter, stieg er doch einst als Spieler mit dem Eschweger TSV in die 2. Bundesliga auf.

Im Schnitt verfolgten in der abgelaufenen Runde 1900 Zuschauer die Heimspiele des ThSV. Damit die Mannschaft auch in der nächsten Saison in der Werner-Aßmann-Halle die Partien austragen kann, müssen noch einige Veränderungen vorgenommen werden. So braucht es beispielsweise einen neuen Hallenboden sowie eine 40 Meter lange LED-Bande vor der Haupttribüne. Auf der Gegenseite wird noch eine 25 Meter lange Tribüne für 280 Sitzplätze geschaffen. (Björn Mahr)