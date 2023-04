Axel Geerken und die MT Melsungen gehen getrennte Wege

Von: Björn Mahr

Axel Geerken © IMAGO/EIBNER

Handball-Bundesligist MT Melsungen und Vorstand Axel Geerken gehen im Sommer getrennte Wege.

Axel Geerken geht im Sommer. Nach mehr als zehn Jahren beim Handball-Bundesligisten MT Melsungen beenden der Verein und der langjährige Geschäftsführer und Vorstandschef die gemeinsame Zusammenarbeit. Das gab die MT am Freitagvormittag in einer Pressemitteilung bekannt. Er besaß noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

Schon seit einigen Jahren stand Geerken (50 Jahre) massiv in der Kritik – insbesondere wegen einer verfehlten Personalpolitik. Trotz vieler teilweise spektakulärer Neuzugänge war Melsungen in den vergangenen Serien nur noch Mittelmaß. Nach der Entlassung des langjährigen Erfolgscoachs Michael Roth 2018 hatte Geerken mit den Trainerverpfichtungen wenig Erfolg. Der Fall Gleb Kalarash ließ Geerken zuletzt ebenfalls schlecht dastehen.

Am 1. September 2012 war der gebürtige Oldenburger von Roth zur MT gelotst worden. Zusammen machten sie den Bundesligisten zu einer guten Marke in Deutschland. „Durch seine verantwortungsvolle Arbeit hat sich die MT erfolgreich in der Bundesliga etabliert“, sagt die MT-Aufsichtsratsvorsitzende. Barbara Braun-Lüdicke.

Im März bekam Sportdirektor Michael Allendorf die alleinige Verantwortung für den sportlichen Bereich übertragen. Geerken musste sich daraus zurückziehen. (Björn Mahr)

