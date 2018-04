Bundesligist erwartet MT Melsungen: Die Recken verbreiten Schrecken

Hannover. Am heutigen Sonntag empfängt die TSV Hannover in der Handball-Bundesliga die MT Melsungen. Die gastgebenden Recken vertrauen auf ihr spanisches Trainerduo.

Ein spanisches Lüftchen weht derzeit durch Handball-Hannover. Es hat die TSV Hannover-Burgdorf bis auf den fünften Platz getragen und sogar von der Spitze haben die „Recken“, so der selbst gegebene Kampfname, kurzzeitig gegrüßt. Antonio Carlos Ortega, als Spieler und Trainer beim FC Barcelona hochdekoriert, und sein Assistent Iker Romero haben für den Aufschwung gesorgt.

Für die Recken ist die Partie am Ostersonntag ab 15 Uhr gegen die MT Melsungen der Abschluss der „hessischen Wochen“: In Wetzlar gab es eine 26:29-Pleite, beim TV Hüttenberg folgte ein erst am Ende souveränes 29:19 – „und nun wollen wir für einen positiven Abschluss der Hessen-Wochen sorgen“, meinte Geschäftsführer Benjamin Chatton nach dem Sieg in Hüttenberg.

Mit 25:1-Punkten sind die Recken die heimstärkste HBL-Mannschaft noch vor den Rhein-Neckar Löwen (24:0). Nur Göppingen gelang beim 28:28 ein Punktgewinn in der Tui-Arena, wo im Schnitt mehr als 5000 Fans die TSV anfeuern. Nach dem unglücklichen 29:31 im Hinspiel in Kassel stellte das Ortega-Team übrigens eine Serie von 13 ungeschlagenen Spielen in Folge auf, ehe es eine 19:30-Pleite in Göppingen gab.

Torjäger Casper Mortensen ragt derzeit heraus, mit dem Russen Pavel Atman erwächst Hannover gerade eine starke Alternative zu Dänen-Regisseur Morten Olsen. (haz/gsd)