„Hintenraus hat Energie gefehlt“ - Bundesligist MT Melsungen nach der Pleite gegen die Rhein-Neckar Löwen

Den Handballern des Bundesligisten MT Melsungen droht das schlechteste Abschneiden seit zehn Jahren.

In der Schlussphase brachten beide Trainer junges Personal. Roberto Garcia Parrondo von der MT Melsungen wechselte Jan Waldgenbach und Florian Drosten ein, sein Gegenüber Sebastian Hinze von den Rhein-Neckar Löwen schickte Lion Zacharias und Niklas Michalski aufs Feld. Es war das untrügliche Zeichen dafür, dass in diesem Nachholspiel der Handball-Bundesliga bereits eine Vorentscheidung gefallen ist. Tatsächlich fanden sich die Gastgeber vor mehr als 4200 Zuschauern in der Kasseler Rothenbach-Halle längst auf der Verliererstraße wieder. „Hintenraus hat uns die Energie gefehlt“, räumte Parrondo ein. Das 25:34 (13:16) war ein weiterer ernüchternder Auftritt des MT-Teams, dem nun unter dem Spanier droht, zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder eine Serie auf einem zweistelligen Platz zu beenden.

Die dritte heftige Packung in dieser Spielzeit gegen die Löwen zeichnete sich kurz nach der Pause ab, als die Gastgeber innerhalb kurzer Zeit mit acht Treffern Differenz in Rückstand gerieten (16:24, 41.). „Kein anderes Team kommt gegen uns zu so vielen Treffern durch die Mitte wie die Löwen“, ärgerte sich Torwart Nebojsa Simic. Zudem resultierten aus Fehlern im MT-Deckungszentrum etliche Siebenmeter für den Pokalsieger.

„Es ist echt bitter, dass wir zum dritten Mal so hoch gegen diesen Gegner in dieser Saison verloren haben“, bilanzierte Simics polnischer Kollege Adam Morawski, der nach seiner Einwechslung in der Schlussphase mit einigen Paraden noch Schlimmeres verhinderte. Beide Melsunger Schlussleute standen aber im Schatten des schwedischen Löwen-Rückhalts Mikael Appelgren, der an alter Wirkungsstätte einmal mehr groß aufdrehte.

MT sucht weiter nach Geerken-Nachfolger Am Rande des Heimspiels der MT Melsungen in der Handball-Bundesliga gegen die Rhein-Neckar Löwen haben sich viele Fans gefragt, wann der oder die Nachfolger für den scheidenden Vorstand Axel Geerken präsentiert wird.

Nach Informationen dieser Zeitung ist der Aufsichtsrat um die Vorsitzende Barbara Braun-Lüdicke weiter auf der Suche – Unterstützung soll dabei vom MT-Hauptsponsor B.Braun kommen. Wie bereits berichtet, sind insbesondere die Aufsichtsratsmitglieder Alexander Schröder, Markus Boucsein und Conrad Fischer intensiv damit beschäftigt, einen Nachfolger zu finden. Eine externe Lösung scheint aktuell genauso möglich wie eine interne.

Zwar ist Manager Geerken noch bis Ende Juni im Amt, da aber bei einem Handball-Bundesligisten wichtige Fragen auch im Sommer geklärt werden müssen, drängt die Zeit.

Ob sich im Kader der MT noch etwas tut, bleibt abzuwarten. Ein vorzeitiger Wechsel des Tunesiers Mohamed Amine Darmoul (GWD Minden), der nach HNA-Informationen einen Vertrag ab Sommer 2024 bei den Nordhessen besitzt, kommt wohl nur dann in Betracht, wenn dafür noch ein weiterer Spieler gehen sollte. Stand jetzt, hat die MT aus dem Profikader nur drei Abgänge: Agustin Casado (Veszprem), Aidenas Malasinskas (wohl nach Rumänien) und Gleb Kalarash (Szeged).

„Wir hatten gute Chancen, die wir jedoch vergeben haben. Und so etwas wird bestraft“, stellte Julius Kühn fest. Mit sieben Toren bewies er unter den Augen des deutschen National-Co-Trainers und früheren Melsungers Erik Wudtke mal wieder seine Wurfgewalt. Wenn der Rückraumschütze diese Form bestätigt, könnten seine Chancen steigen, bei der Heim-EM im Januar dabei zu sein. Das ist allerdings Zukunftsmusik.

Vier Partien stehen den Nordhessen in dieser Spielzeit noch bevor – das heißt: zwei Englische Wochen. „Wir wollen in der Zukunft Europapokal spielen. Da kann man in solchen Phasen zeigen, dass wir für diese Belastung bereit sind“, sagt Morawski. Am kommenden Donnerstag kommt Frisch Auf Göppingen zu einem weiteren Nachholspiel in die Rothenbach-Halle. Drei Tage später geht es zum Derby nach Wetzlar.

Parrondo verdeutlicht: „Es sind noch zu viele Spiele, um jetzt schon an Urlaub zu denken.“ Die Leistung gegen die Löwen ließ bei einigen Beteiligten allerdings anderes vermuten. (Maximilian Bülau und Björn Mahr)