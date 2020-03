Nach Corona-Fall im Nationalteam: Melsunger Handball-Trio in häuslicher Quarantäne

Seite an Seite beim Lehrgang vor einer Woche in Aschersleben: Die deutschen Handballer. Im Vordergrund: Der inzwischen positiv auf das Virus getestete Jannik Kohlbacher. Unter anderen im Hintergrund: Kai Häfner (Zweiter von links) und Julius Kühn (Zweiter von rechts).

Nachdem ein Spieler des Nationalteams positiv auf das Coronavirus getestet wurde, befinden sich nun drei Handball-Profis der MT Melsungen in häuslicher Quarantäne.

Handball-Profis der MT Melsungen in häuslicher Quarantäne

Der Besuch des fünftägigen Nationalmannschafts-Lehrgangs in der vergangenen Woche in Aschersleben hat auch für drei Handball-Profis des Bundesligisten MT Melsungen Folgen.

Julius Kühn, Kai Häfner und Tobias Reichmann bekamen ebenso wie der Rest der DHB-Auswahl häusliche Quarantäne verordnet. Der Grund: Ihr Teamkollege Jannik Kohlbacher war positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Das Melsunger Trio zeigt keinerlei Symptome. „Mir geht es gut. Ich hoffe, dass wir nicht so anfällig sind“, sagt Reichmann. „Wenn es einen Spieler aus den eigenen Reihen erwischt, dann fühlst du natürlich noch etwas mehr mit.“ Allerdings ist der Gesundheitszustand Kohlbachers stabil. Via Instagram teilte der Kreisläufer der Rhein-Neckar Löwen mit, dass er topfit sei.

+ Tobias Reichmann, Nationalspieler der MT © Andreas Arnold/dpa

Da die MT in den vergangenen Tagen kein Mannschaftstraining absolvierte, hatten die Melsunger Nationalspieler nach ihrer Rückkehr aus Aschersleben keinen direkten Kontakt mehr mit ihren Vereinskameraden.

Trio der MT Melsungen in häuslicher Quarantäne: „Ich nehme das Thema sehr ernst“

„Als ich die Nachricht am Dienstagabend bekam, hatte ich erst mal schon ein mulmiges Gefühl“, erklärt Kühn. Am Wochenende war er noch mit seiner Familie zusammen – inklusive Kaffee und Kuchen mit der Großmutter. „Ich nehme das Thema sehr ernst“, betont der 26-Jährige

Für ihn und seine beiden MT-Kollegen bedeutet die neue Situation: Jetzt wird nur noch zu Hause trainiert. „Ich bin schon etwas überrascht davon, dass die Verbreitung diese Ausmaße annimmt“, räumt Häfner ein. Zum Schutz der Menschen in seinem Umfeld halte er sich aber „strikt an die Vorgaben“.

Nordhessen: Spieler der MT Melsungen mit Trainingsgeräten ausgestattet

Die MT-Verantwortlichen haben auf die Entwicklung sofort reagiert. So bekamen Athletikcoach Florian Sölter und Betreuer Matthias Horn den Auftrag, den betroffenen Profis Trainingsgeräte zu liefern. Bereits am Mittwochnachmittag kamen bei Reichmann ein Spinningrad und diverse Gewichte an.

Ähnlich ausgestattet sind nun Kühn und Häfner. Während Teamkollegen – wie die beiden Kroaten Domagoj Pavlovic und Marino Maric am Mittwochmorgen – mit dem entsprechendem Abstand noch in der freien Natur ihr Programm abspulen können, sind die MT-Nationalspieler nun auf wenigen Quadratmetern im Trainingseinsatz.

MT-Melsungen: Spieler zeigen bislang keinerlei Symptome

Das Trio steht in ständigem Austausch mit Dr. Kurt Steuer, dem Mannschaftsarzt der DHB-Auswahl. Aber auch MT-Teamarzt Dr. Bernd Sostmann ist über alle Vorgänge im Bilde. „Die drei Spieler zeigen nicht die für einen Corona-Infekt typischen Symptome. Insofern muss auch kein Corona-Test vorgenommen werden“, erläutert Sostmann. Die Spieler seien eingehend darauf hingewiesen worden, die Quarantäne konsequent zu befolgen. Sie gilt bis zum Freitag nächster Woche.

Sollten Veränderungen jedweder Art auftreten, wird die MT laut Sostmann „weitere Maßnahmen ergreifen“. Die zuständigen Gesundheitsämter wurden informiert.

Von Björn Mahr

