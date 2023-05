Das Problem mit der Pause: Nach den Länderspielen trifft die MT Melsungen am Donnerstag auf Flensburg

Von: Maximilian Bülau

Droht in Flensburg auszufallen: MT-Kapitän Kai Häfner. © Dieeter Schachtschneider

Die einen sind gerade vier Spiele ungeschlagen, die anderen haben drei der letzten vier Partien verloren – doch der Trend spricht tatsächlich für die MT Melsungen und nicht für das Topteam SG Flensburg-Handewitt.

Kassel – Morgen sind die Nordhessen bei den Norddeutschen in der Handball-Bundesliga zu Gast (19.05 Uhr/Sky). Favorit ist die MT vor dem Duell mit dem Tabellenvierten trotzdem nicht. Auch wenn die Flensburger erstmals mit Mark Bult als Chefcoach antreten. Denn die Pausen taten den Melsungern zuletzt nicht wirklich gut.

Der Trend

Remis gegen Hannover-Burgdorf und Magdeburg, Siege gegen Stuttgart und Erlangen – der zuletzt gegen die Bayern war sogar der höchste der Saison: Die MT hat die Krise zu Jahresbeginn überwunden – so scheint es zumindest vorerst. Dennoch hat die Schwächephase im Februar und März alle Hoffnungen auf die Qualifikation für den internationalen Wettbewerb zunichtegemacht. Nach 18 Spielen hatte die MT zum Jahresstart als Siebter sechs Punkte Rückstand auf den Fünften Flensburg. Nun sind es als Neunter 15 Zähler auf die viertplatzierte SG.

Die Flensburger hatten eine gänzlich andere Entwicklung. Seit dem Jahresstart blieben sie zunächst einmal in 15 Partien in Folge ungeschlagen, gewannen 13 davon. Jahresübergreifend waren es sogar 21 ungeschlagene Spiele. Doch es folgte die Pleite im Pokal-Halbfinale, das Ausscheiden in der European League verbunden mit dem Verpassen des Final Four in der eigenen Halle. Zuletzt gab es noch das krachende 19:29 gegen Kiel in der Liga.

Der Wechsel

Die Folge dieses Negativtrends, der auch zur Folge hatte, dass alle drei Titelchancen innerhalb von neun Tagen verspielt wurden, war die Entlassung des langjährigen Erfolgstrainers Maik Machulla vor etwas mehr als einer Woche. Heißt auch: Gegen die MT wird Flensburg erstmals mit Mark Bult als Chef auf der Bank antreten. „Wir wissen nicht, was uns jetzt von ihnen erwartet. Da ist es immer ein bisschen schwierig, sich auf das Match vorzubereiten, wenn du keine Informationen hast, wie sie spielen oder was sie machen wollen“, sagt MT-Trainer Roberto Garcia Parrondo.

Die Probleme

Einfach wird es für die Flensburger mit den Negativerlebnissen der vergangenen Wochen sowie der unerwarteten Trainerentlassung nicht. Einfach sei es aber auch für sein Team nicht, sagt Parrondo. „Wir hatten nur vier Spieler im Training, der Rest ist erst am Montag zurückgekommen. Wir haben jetzt nur zwei Trainingseinheiten zusammen. Und zuletzt haben wir nicht unsere besten Spiele nach diesen Pausen gemacht“, fügt er an.

Was der Spanier meint: Nach der WM-Pause im Januar fiel seine Mannschaft – warum auch immer – in ein großes Loch, verlor fünf Partien am Stück. Zwischendurch gab es eine weitere Länderspielpause. Nach den Auftritten mit den Nationalteams im Oktober des vergangenen Jahres gewann die MT allerdings fünf Spiele am Stück – gefolgt vom 25:25 zuhause gegen Flensburg.

Der Ausfall

Kapitän Kai Häfner musste schon für die zurückliegenden Länderspiele angeschlagen passen. Laut Parrondo sieht es auch für die Partie in Flensburg nicht gut aus. Er müsse sich noch ein paar Tests unterziehen. Aber Stand jetzt gehe er nicht davon aus, dass Häfner spielen könne, sagte der Spanier am Dienstag. (Maximilian Bülau)