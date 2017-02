Daumen hoch: MT-Profis gut in Finnland gelandet

Hämeenlinna. Sie sind in Finnland gut angekommen, die Handballer der MT Melsungen. Nach zehnstündiger Bus- und Flugreise bezogen die Spieler des Bundesligisten am Nachmittag im Hotel im Zentrum von Hämeenlinna Quartier.

In der 67.000-Einwohner-Stadt, eine Autostunde von Helsinki entfernt, trägt die MT am Sonntag ab 15 Uhr Ortszeit (14 Uhr MESZ) das zweite Spiel der Europacup-Gruppenphase gegen Riihimäki Cocks aus.

„Wir werden sehr gut auf den Gegner eingestellt sein“, erklärte Trainer Michael Roth, der den finnischen Kontrahenten auf Video studiert hat, vor dem Abschlusstraining am Abend in der Elania Arena. Bis auf die verletzten Marino Maric und Gabor Langhans haben die Nordhessen alle Mann an Bord. Ob Felix Danner spielen kann, ist weiter fraglich. Der Kreisläufer leidet unter Rückenproblemen.

„Ich erwarte, dass wir sehr abgeklärt auftreten und in den wichtigen Phasen unsere bessere Athletik zum Tragen kommt“, sagte Roth. Die Finnen verloren zum Auftakt in Anaitasuna, weil sie gegen Ende der Partie nichts mehr entgegenzusetzen hatten.

Für die MT ist das Duell in Cocks der Auftakt zu vier Auswärtsspielen in Folgen. Am Mittwoch gastiert das Team in Kiel, eine Woche später muss es in Stuttgart ran, ehe am 4. März in Pamplona die Begegnung mit Anaitasuna wartet.

• Einen Livestream vom Spiel der MT am Sonntag bietet die EHF auf www.ehftv.com an. Zwischenstände gibt es zudem auf www.kassel-live.de.

