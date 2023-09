„Er verliert kaum einen Zweikampf“ - David Mandic von der MT Melsungen vor Spiel gegen HSV Hamburg im Fokus

Von: Björn Mahr

Im Gespräch mit dem Unparteiischen: Melsungens David Mandic (rechts, hier mit Schiedsrichter Niels Wienrich). © Andreas fisCher

Vor dem Spiel der MT Melsungen heute ab 19 Uhr in der Handball-Bundesliga gegen den HSV Hamburg steht Linksaußen David Mandic im Blickpunkt.

Kassel - Hält sich Handball-Bundesligist MT Melsungen auch im dritten Heimspiel in Folge schadlos? Kann das Team von MT-Trainer Roberto Garcia Parrondo heute ab 19 Uhr in der Kasseler Rothenbach-Halle auch den HSV Hamburg bezwingen? Und gelingt es den Nordhessen, ohne Minuspunkte in den Kracher am Sonntag ab 15 Uhr beim THW Kiel zu gehen?

Domagoj Pavlovic, MT-Profi © Fischer, Andreas

Eine wichtige Rolle kommt dem Kroaten David Mandic zu, der bei den Melsungern im Angriff auf der linken Außenbahn agiert. In der Defensive deckt er auf Halb – und seine Aggressivität bereitet etlichen Kontrahenten und insbesondere dessen Rückraum-Rechten arge Probleme. „Er verliert kaum einen Zweikampf und ist für mich einer der besten Verteidiger auf seiner Position“, lobt Melsungens Domagoj Pavlovic seinen Landsmann.

Sollten die Nordhessen mal nicht in einer 6:0-, sondern in einer 5:1-Formation verteidigen, gehört Mandic, den seine Kollegen nur „Manda“ nennen, zu den heißesten Kandidaten für den vorgezogenen Part. „Diese Rolle beherrscht jeder Kroate“, sagt Pavlovic schmunzelnd. Kein Wunder, in ihrem Heimatland steht eine derartige offensive Deckungsformation hoch im Kurs.

Beim knappen 28:27-Sieg zuletzt gegen den SC DHfK Leipzig warf Mandic das 26. und das letzte Tor der Begegnung. Er schloss zweimal eiskalt von Linksaußen ab und verhalf damit seinem Team zu zwei weiteren Punkten. Dass er der Schütze des entscheidenden Treffers war, hängt er selbst nicht so hoch. „Jedes Tor ist wichtig“, sagt Mandic, „die Treffer in den Schlüsselmomenten haben natürlich schon einen besonderen Charme.“

Wer nun gedacht hatte, der Handball-Profi hätte den freien Sonntag dann komplett auf der Couch verbracht, der sah sich getäuscht. Mandic reiste nach Frankfurt und verfolgte das Bundesliga-Heimspiel der Eintracht-Fußballer gegen den 1. FC Köln (Endstand 1:1). Er war erstmals im Deutsche Bank Park. Der Grund für seinen Abstecher in die Main-Metropole: Bei der SGE spielt mit Kristijan Jakic ein Landsmann und Kumpel. „Wir haben uns mal auf einer Feier kennengelernt, Nummern ausgetauscht – und jetzt war ich bei ihm zu Besuch“, berichtet der Melsunger Handballer. Jakic hatte im Qualifikationsspiel der Conference League gegen Lewski Sofia eine Kopfverletzung erlitten und war für das Köln-Spiel ausgefallen.

Mandic steht seinem Jahr bei der MT unter Vertrag. „Hier bin ich glücklich“, sagt der 25-Jährige, der mit Frau und Tochter in Melsungen wohnt: „Meiner Familie und mir gefällt das Kleinstadtflair.“

Kristijan Jakic, Fußballer von Eintracht Frankfurt © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Anfangs fiel es ihm noch schwer, sich mit den Kollegen zu verständigen. Mittlerweile spricht er zunehmend besser Deutsch. So kann er auch dem jungen Kollegen Florian Drosten, der auf Linksaußen im Schatten des kroatischen Nationalspielers steht, den einen oder anderen wertvollen Tipp geben.

In seiner ersten Saison erzielte er in 29 Liga-Spielen 63 Tore. In der neuen Runde war er bislang dreimal erfolgreich. Vielleicht kommen gegen den HSV ein paar Treffer dazu. „Uns erwartet ein sehr schweres Spiel. Wir müssen die Hamburger gut analysieren, dann ist alles möglich“, sagt der Rechtshänder.

In diesem Fall besteht auch die Hoffnung, dass die Nordhessen verlustpunktfrei am Samstag zum Rekordmeister nach Kiel reisen können.

Hintergrund Die MT muss gegen Hamburg ohne ihren Allrounder Elvar Örn Jonsson auskommen. Eine im Spiel gegen Leipzig erlittene Schulterverletzung macht einen Einsatz unmöglich. „Er muss sich ausruhen“, sagt Trainer Roberto Garcia Parrondo. Insbesondere der Abwehr wird Jonsson sehr fehlen. Karten für das Spiel gibt es an der ab 17.30 Uhr geöffneten Tageskasse.