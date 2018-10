Deutsche Handballer gegen Israel: Ein Spiel, um sich zu zeigen

Wetzlar. "Wir haben die Aufgabe vernünftig erfüllt", sagt Finn Lemke, Abwehrstratege in der Handball-Nationalmannschaft, nach dem Sieg über Israel in Wetzlar. Ein Rückblick auf den Abend.

Er warf das erste deutsche Tor des Abends und auch das letzte. „Aber wenn heute ein Spieler der Mannschaft einen ausgeben muss, dann komme ich nicht an erster Stelle. Wir hatten ja schließlich auch einen Debütanten dabei“, sagte Rückraumschütze Julius Kühn nach dem 37:21-Erfolg der Handball-Nationalmannschaft zum Auftakt der EM-Qualifikation gegen Israel.

Der Debütant von Wetzlar, das war Franz Semper vom SC DHfK Leipzig. Der Linkshänder feierte durch das Fehlen von Kai Häfner sowie den Absagen von Fabian Wiede und Steffen Weinhold seinen Einstand im DHB-Team – und rechtfertigte seine Nominierung mit einem überzeugenden Auftritt. „Er weiß, wo das Tor steht, und geht immer voll drauf“, lobte Bundestrainer Christian Prokop den sprunggewaltigen Halbrechten. Vier Treffer steuerte der 21-Jährige zum klaren Erfolg bei. „Wenn die Anderen fit sind, wird es schwer für mich, zur WM zu kommen“, ist Semper Realist genug.

Zumindest bewies der Leipziger, dass auf ihn Verlass ist. Am 10. Dezember muss Prokop seinen vorläufigen 28-köpfigen Kader für die Heim-Weltmeisterschaft bekanntgeben. Dieser wird bis zum Turnierbeginn am 10. Januar auf 16 Akteure verkleinert. Das WM-Casting hat begonnen. Sollten sie sich nicht nicht verletzen, werden die meisten der in Wetzlar eingesetzten Spieler auch in Berlin gegen Korea auflaufen. „Das war ein sehr guter Auftritt, jeder konnte sich zeigen“, bilanzierte Fabian Böhm. Der Mann von der TSV Hannover-Burgdorf war überraschend anstelle des erfahrenen Steffen Fäth nominiert worden und teilt sich nun auf der Königsposition im linken Rückraum den Job mit dem Melsunger Kühn – durchaus erfolgreich. Zusammen kamen sie auf acht Treffer.

Ein noch deutlicherer Erfolg der deutschen Auswahl war durchaus möglich. „Wir haben die Aufgabe vernünftig erfüllt“, resümierte Abwehrstratege Finn Lemke von der MT Melsungen, „so eine kleinere Schwächephase passiert schon mal.“ Prokop setzt auf einen 6:0-Deckungsverband. Alternativ lässt er aber auch in einer 3:2:1-Formation verteidigen. Im zweiten Durchgang ließ sich der Olympia-Dritte allerdings ein ums andere Mal überlisten. „Da hätten wir etwas konzentrierter sein müssen“, ergänzte Torjäger Kühn.

Nun gilt es für die deutsche Mannschaft, am Sonntag ab 19.30 Uhr (live bei Sportdeutschland.tv) in Pristina gegen den Kosovo den nächsten Schritt zu machen. Die Kosovaren verloren ihr erstes Spiel in Polen 13:37. „Die Partie müssen wir ähnlich seriös angehen wie die gegen Israel“, sagt Kühn. Wenn dies gelingt, dann wird die Stimmung genauso gelöst sein wie nach dem Spiel in der Rittal-Arena. Wo sich die Akteure ganz entspannt mit der Frage auseinander setzen konnten, wer am Ende wem einen ausgeben muss.