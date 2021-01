Klassiker bei der Handball-WM in Ägypten: Deutschland gegen Spanien

DHB-Team spielt heute um 20.30 Uhr

+ © Sascha Klahn Wichtiger Spieler im deutschen Rückraum: Kai Häfner bereitet sich auf den Klassiker vor. © Sascha Klahn

Ein Klassiker zum Start in die Hauptrunde: Wenn die deutsche Handball-Nationalmannschaft heute ab 20.30 Uhr (ZDF) bei der WM ihr erstes Spiel in der New Capitals Hall in Kairo bestreitet, dann geht es gegen den amtierenden Europameister Spanien.