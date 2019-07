Deutsche U17-Handballer gewinnen mit MT-Trio Silber

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der U17 mit den Melsungern Ole Pregler, Paul Kompenhans und David Kuntscher hat bei den Jugendspielen in Baku/Aserbaidschan Silber geholt.

Im Endspiel musste sich das Team denkbar knapp Kroatien 28:29 (13:15) geschlagen geben. Vor zwei Jahren hatte Deutschland beim European Youth Olympic Festival, wie die Veranstaltung offiziell heißt, den Titel geholt.

Die Vorentscheidung fiel, als die Mannschaft von Bundestrainer Jochen Beppler und Talentcoach Carsten Klavehn mit 25:28 in Rückstand geriet. Rückraumakteur Pregler warf vier Treffer, Kuntscher steuerte ein Tor bei."Es war mehr drin. Deswegen überwiegt im Moment noch die Enttäuschung", erklärt Pregler, "in den nächsten Tagen werden wir realisieren, was wir erreicht haben."

Durch einen klaren 30:25-Erfolg gegen Frankreich war die Auswahl des Deutschen-Handballbundes (DHB) am Freitag ins Finale eingezogen. Dabei gehörten Pregler (5) und Kompenhans (4) zu den besten Schützen.