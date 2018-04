Schnellcheck: Deutsche Handballer schlagen Serbien erneut ungefährdet

Dortmund. Neun Monate vor dem Beginn der WM in Deutschland und Dänemark hat die deutsche Mannschaft schon mal eine kleine Handball-Party in der ausverkauften Dortmunder Westfalenhalle abgefeiert.

Vier Tage nach dem 26:19-Erfolg in Leipzig ließ die DHB-Auswahl der Mannschaft aus Serbien auch im Ruhrpott keine Chance: 29:23 (15:9). Damit ist der Neuanfang nach der missglückten Europameisterschaft endgültig geglückt. Unser Schnellcheck:

Gab es personelle Überraschungen?

Ja. Torwart Silvio Heinevetter war aus familiären Gründen kurzfristig aus dem Teamhotel in Dortmund abgereist. Dafür sprang Dario Quenstedt vom SC Magdeburg ein.

Wie war das Testspiel gegen Serbien?

Die deutsche Mannschaft knüpfte da an, wo sie im freundschaftlichen Vergleich am Mittwoch in Leipzig gegen denselben Gegner aufgehört hatte. Erneut überzeugte das Team von Bundestrainer Christian Prokop in der Abwehr. Zudem war Andreas Wolff in Abwesenheit von einevetter ein überzeugender Rückhalt. Dies schlug sich rasch im Ergebnis nieder: In der 25. Minute gelang Patrick Wiencek das 13:6. Mit etwas mehr Abgezocktheit wäre eine höhere Pausenführung möglich gewesen.

An der Überlegenheit der Gastgeber änderte sich auch im zweiten Durchgang nichts. Mehr noch: Die deutsche Mannschaft hatte den Angriff der Serben weitgehend im Griff. Nur folgerichtig, dass Patrick Groetzki Mtte des zweiten Abschnitts auf 21:12 stellte. Ärgerlich allerdings, dass sich die Bad Boys dann einige technische Fehler zu viel erlaubten. Serbien verkürzte auf 18:22 (49.). Doch kurz darauf übernahm das DHB-Team wieder die Regie und fuhren den erwarteten ungefährdeten Sieg ein.

Wie viel MT Melsungen steckte in der Partie?

Natürlich war Torjäger Julius Kühn dabei. Er stand in der Startformation und steuerte im ersten Durchgang das Tor zum 5:1 bei. Nachdem der Hüne in der zweiten Hälfte wieder ran durfte, markierte er gleich mal das 25:20. Ansonsten war aber auch die Stimme des Hallensprechers Melsunger Handball-Fans durchaus vertraut: MT-Pressesprecher Bernd Kaiser begleitete in gewohnter Manier für den Deutschen Handballbund die Begegnung. Bei den Serben stand noch ein ehemaliger Melsunger im Kader, denn Ex-Torwart Svetislav Verkic wurde als dritter Keeper aufgeboten. Im Verlauf des ersten Abschnitts wurde der Routinier eingewechselt und hatte einige gute Szenen. Ihm gelang sogar vom eigenen Kreis ein Treffer: das 20:24.

Wer war der Mann des Nachmittags?

Während der EM in Kroatien im Januar war Kapitän Uwe Gensheimer in die Kritik geraten. In Dortmund spielte der Linksaußen von Paris Saint-Germain stark auf. Bis zum 10:5 hatte er die Hälfte der Treffer erzielt. Insgesamt kam er auf neun Tore. Im zweiten Durchgang wurde Gensheimer geschont – für ihn agierte der Magdeburger Matthias Musche auf der linken Seite.

Wie war die Stimmung in der Dortmunder Westfalenhalle?

Grandios. Die Mutter aller Handball-Tempel war mit knapp 11 000 Zuschauern ausverkauft. Und das, obwohl die frühsommerlichen Temperaturen auch zu einem Picknick im angrenzenden Rosengarten förmlich eingeladen haben. Über die erfreuliche Resonanz freute sich vor allem DHB-Vorstandsvorsitzender Mark Schober, weil der Deutsche Handballbund (DHB) nur ein paar Meter von der Halle entfernt seine Geschäftsstelle hat. „Dortmund ist ein exzellenter Standort“, bemerkte Schober, „allein im Stadtgebiet gibt es 33 Vereine. Und die Anwurfzeit 14.30 Uhr ist absolut familienfreundlich.“