Vor deutschem WM-Test: Handballer suchen wegen Kühn-Ausfall nach Lösungen

Vor dem WM-Test der deutschen Handballer am Mittwoch ab 19 Uhr in der ausverkauften Stadthalle Rostock gegen Polen steht vor allem der Angriff der DHB-Auswahl im Fokus.

Es ist Spiel eins nach der Verletzung von Julius Kühn. Seitdem sich der Torjäger des Handball-Bundesligisten MT Melsungen Ende Oktober einen Kreuzbandriss zugezogen hat, muss Bundestrainer Christian Prokop noch intensiver an Lösungen im Angriff arbeiten. Denn: Einen Schützen von der Qualität Kühns hat er nicht in seinem vorläufigen 28-köpfigen WM-Kader. Wie Prokop das Fehlen des wurfgewaltigen Rückraumspielers bei der am 10. Januar in Berlin beginnenden Heim-WM kompensieren möchte, dürfte sich schon im drittletzten Testspiel abzeichnen. Heute ab 19 Uhr (Livestream bei zdfsport.de) trifft die DHB-Auswahl in der mit 4500 Zuschauern ausverkauften Stadthalle Rostock auf die nicht für die Weltmeisterschaft qualifizierten Polen.

„Ein wichtiges Vorbereitungsspiel“, sagt der deutsche Abwehrchef Finn Lemke nicht ohne Grund. Der 2,10-Meter-Hüne wird nach dem Ausfall seines MT-Kollegen nicht automatisch eine Alternative für die Offensive, in Prokops Konzept könnte Lemke dennoch eine Rolle spielen. Ein Blick auf mögliche Spielweisen:

• Der Gegenstoß: In den vergangenen Wochen war Lemke ein belebendes Element bei den Kontern. Durch seine Körpergröße war er schwer zu verteidigen und sorgte für etliche leichte Tore aus der zweiten Welle. Dies könnte auch im Nationalteam ein wirkungsvolles Mittel sein. Zumal er mit Martin Strobel von Zweitligisten Balingen-Weilstetten einen Strategen an seiner Seite hat, der den Ball schnell nach vorn transportieren kann.

• Das Positionsspiel: Das große Manko des DHB-Teams war in den vergangenen Jahren die Spielsteuerung. Aus der Mitte kamen nicht die erhofften Impulse. Der Leipziger Philipp Weber tat sich in dieser Rolle ebenso schwer wie Steffen Fäth (Rhein-Neckar Löwen). Jetzt soll Strobel helfen. Ihn unterstützen können zwei Linkshänder: Fabian Wiede und Steffen Weinhold. „Wir müssen weiter zusammenwachsen“, betont Prokop.

• Die Alternative: Zwar fehlt ein Schütze der Marke Kühn, aber der Trainer setzt zunehmend große Hoffnungen in Fabian Böhm. Nach dem EM-Quali-Auftritt im Oktober in Wetzlar gegen Israel nahm der Profi aus Hannover als zusätzlicher Gesprächspartner bei der Pressekonferenz neben Prokop Platz. Damals war noch nicht absehbar, dass Böhm zu einer festen Größe werden könnte. Nun ist er durch sein Durchsetzungsvermögen praktisch gesetzt.

