Pokal: MT Melsungen stürmt ins Viertelfinale

Die zuletzt scharf kritisierten Handballer der MT Melsungen mussten eine Antwort auf die jüngste Pleite geben – und das gaben sie auch. Im Pokal-Achtelfinale setzten sie sich gegen Wetzlar durch.

28:20 (13:8) lautete am Dienstag das Ergebnis. Damit ist das Team von Trainer Heiko Grimm nur noch einen Schritt vom Final Four in Hamburg entfernt.

Die MT-Fans, die am Sonntag in Minden dabei waren, dürften sich verwundert die Augen gerieben haben, als das Derby ein paar Minuten lief. Die Melsunger zeigten Biss. Die Melsunger zeigten Geduld. Die Melsunger zeigten, dass sie viel besser spielen können als bei der 27:32-Schlappe in Ostwestfalen.

Kein Wunder also, dass der Auftritt sehr stark an das Punktspiel fünf Wochen zuvor in Wetzlar erinnerte. Damals fanden die Nordhessen auch gut in die Partie. Diesmal sorgten Michael Allendorf, Simon Birkefeldt (2), Julius Kühn, Finn Lemke und Marino Maric für eine 6:1-Führung (12.). HSG-Coach Kai Wandschneider war zu einer frühen Auszeit gezwungen – und die 100 mitgereisten Melsunger Anhänger jubelten ihrem Team zu.

Anders als im September hielt der junge Wetzlarer Torwart Till Klimpke diesmal besser – und sorgte dafür, dass seine Mannschaft vor 2820 Zuschauern nicht noch weiter ins Hintertreffen geriet. Allerdings wehrte auch MT-Keeper Nebojsa Simic einige Würfe glänzend ab. So blieben die favorisierten Gäste weiter auf Kurs. Auch, weil sich Timm Schneider nach seiner Hereinnahme gut einführte und von der halbrechten Position seine Klasse beim Schlagwurf unter Beweis stellte.

Es war einer der wenigen Wechsel, die MT-Coach Heiko Grimm im ersten Abschnitt vornahm. Es schien, als hätte sich auch der Handball-Lehrer die Kritik an seinen vielen Umstellungen zu Herzen genommen. In der Schlussphase vergaben die Melsunger die Möglichkeit, auf sechs Treffer davonzuziehen. Aber auch so waren die Fans zufrieden.

+ Beim Wurf: Der Melsunger Lasse Mikkelsen. © Alibek Käsler

Nach der Pause machten die Gäste gleich mal so weiter. Felix Danner stellte mit einem Doppelschlag auf 18:10. Dass es dann doch noch etwas Spannung gab, lag an den Sekretären. Auf der Hallenuhr bekamen die Gastgeber ein Tor geschenkt – von 12:19 schaltete es auf 14:19 um. Der Fehler wurde aber erst spät bemerkt.

Jedenfalls versuchte nun die HSG, noch einmal ins Spiel zurückzufinden – mit einer offensiven Deckung, mit schnellen Abschlüssen. In dieser Phase musste Melsungen hellwach sein – und ließ sich auch nie wirklich aus der Ruhe bringen. Lasse Mikkelsen behielt auf der Mitte-Position stets die Übersicht – unterstützt durch Domagoj Pavlovic. So erzielte Tobias Reichmann nach Konter über Allendorf das 25:17, was auf der Hallenuhr ein 25:18 war.

Schon vier Minuten vor Schluss waren die MT-Fans in ihrer Hallenecke bester Laune. Umso mehr, als Mikkelsen das Leder unhaltbar ins linke Eck zum 26:20 beförderte und kurz darauf auch das 28:21 markierte.

Ein Lob verdiente sich bei den Gastgebern allerdings der junge Tim Rüdiger. Nur durch den Ausfall von Vize-Weltmeister Kristian Björnsen und Luca Weissgerber in den Kader gerutscht, warf der Youngster aus der Reserve fünf blitzsaubere Treffer.

Richtig gejubelt hat allerdings dann doch eben nur der Gast. Inklusive seiner Fans: Die durften nun schon zum zweiten Mal in dieser Serie „Derbysieger, Derbysieger“ skandieren und träumen nun vom Final Four in Hamburg.

Statistik: So hat die MT Melsungen gespielt

HSG Wetzlar - MT Melsungen 20:28 (8:13)

Wetzlar: Klimpke (13 GT/5 P.), Marinovic (15 GT/5 P.) - Hermann 2, Kneer 1, Ferraz 1, Mirkulovski, Schreiber, Torbrügge, Frend Öfors, Holst 5/3, Forsell Schefvert 1, Rüdiger 5, Rubin 1, Lindskog 2, Cavor 2.

Melsungen: Simic (20 GT/13 P.), Sjöstrand - Maric 1, Kühn 5, Lemke 1, Reichmann 3/1, Ignatow, Kunkel, Mikkelsen 2, Danner 3, P. Müller, Schneider 3, Allendorf 3, Birkefeldt 4, Pavlovic 2.

Schiedsrichter: Fasthoff/Behrens (Neuss) - Zuschauer: 2200

Siebenmeter: 4/3:1/1

Zeitstrafen: 8:4 Minuten

Spielstände: 0:4 (7.), 1:6 (12.), 5:7 (18.), 5:10 (24.), 8:13 - 10:18 39.), 15:22 (48.), 20:28.