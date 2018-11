Schock für MT Melsungen in Kiel: Spielmacher Pavlovic verletzt sich schwer

Die MT Melsungen muss einen Schock verdauen. In der ersten Spielminute des Viertelfinals im DHB-Pokal beim THW Kiel hat sich Spielmacher Domagoj Pavlovic schwer verletzt.

Aktualisiert um 20.45 Uhr - Der Kroate hat sich nur rund 30 Sekunden nach dem Anwurf um 19 Uhr in einem Zweikampf mit seinem Landsmann und Namensvetter Domagoj Duvnjak schwer verletzt: Beim Zug von links nach rechts kollidierte Pavlovic mit seinem Gegenspieler, landete unglücklich und sank sofort zu Boden; Duvnjak wendete sich entsetzt ab, er schien zu ahnen, wie schwer es sein Gegenüber erwischt hat.

Sanitäter und Kiels Mannschaftsarzt Dr. Detlev Brandecker kümmerten sich sofort um den Melsunger Pavlovic, der fast 20 Minuten auf dem Hallenboden behandelt werden musste. Laut MT-Pressesprecher Bernd Kaiser vermutet Dr. Brandecker einen Bruch des Wadenbeins.

Das rechte Bein von Pavlovic musste geschient und sein Kreislauf stabilisiert werden. Als Pavlovic dann doch aus der Halle gebracht werden konnte, gab es viel aufmunternden Applaus von den 10.000 Fans in der Kieler Sparkassen-Arenam, die während der Behandlung komplett still war. MT-Vorstand Axel Geerken begleitete den 25-jährigen Spielmacher in eine Kieler Klinik. Dort wird eine genauere Untersuchung vorgenommen. Nach fünf Minuten Aufwärmzeit wurde die Pokalpartie fortgesetzt.

+ Unter dem aufmunternden Applaus der Kieler Fans muss Domagoj Pavlovic aus der Halle gebracht werden. © Björn Mahr

Das Ergebnis geriet angesichts der Ereignisse zu Beginn fast zur Nebensache: Die MT Melsungen verlor beim THW Kiel deutlich mit 19:31 und nimmt damit nicht am Final Four teil.

Einen ausführlichen Spielbericht finden Sie in Kürze an dieser Stelle.

Kurz vor der Partie haben wir mit dem Melsunger Co-Trainer Arjan Haenen gesprochen:

Kein Gegner kann den THW Kiel derzeit scheinbar aufhalten. Mögliche Gründe für die Siegesserie von 14 Spielen hat uns Kiels Kapitän Patrick Wiencek im Interview verraten. Ob die MT die Siegesserie beenden kann, wird sich heute Abend zeigen. Die MT Melsungen hatte auf Facebook in der ersten Halbzeit einen Livestream aus der Halle angeboten.