Nächste Schockdiagnose für MT Melsungen: Bizeps von Maric gerissen

Aua: Marino Maric kühlt in Stuttgart den lädierten Wurfarm.

Handball-Bundesligist MT Melsungen muss mehrere Monate auf Kreisläufer Marino Maric verzichten. Der Kroate zog sich bei der Pleite in Stuttgart einen Riss der Bizepssehne zu, wie nun bestätigt wurde.

Die neuerliche Schreckensmeldung wurde am Freitag bestätigt: Bei Kreisläufer Marino Maric vom Handball-Bundesligisten MT Melsungen ist tatsächlich am Wurfarm die Bizepssehne am Ellenbogen abgerissen. Anfang der Woche soll der kroatische Nationalspieler operiert werden. Mannschaftsarzt Dr. Gerd Rauch geht von drei, eher vier Monaten Spielpause aus.

Deutlich besser ist die Prognose bei Felix Danner nach der Niederlage beim TVB Stuttgart. Der andere Kreisläufer humpelte nach dem Aus vom Maric mit schmerzverzerrtem Gesicht übers Feld. Aber: Das linke Sprunggelenk ist „nur“ leicht verdreht, nach ein paar Tagen Ruhe sollte es wieder gehen. Spielmacher Lasse Mikkelsen zollte ihm ein dickes Lob: „Super, wie er bis zum Ende auf die Zähne gebissen hat.“

Zuvor hatte sich Spielmacher Domagoj Pavlovic bei der Pokalniederlage beim Rekordmeister THW Kiel eine Außenknöchelfraktur zugezogen Der Landsmann von Maric wird ebenfalls drei Monate ausfallen.