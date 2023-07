Videobeweis wird in der Handball-Bundesliga eingeführt: „Die Diskussionen werden nie ganz aufhören“

Von: Björn Mahr

Teilen

Videobeweis bei der EM 2018: Die Schiedsrichter Mindaugas Gatelis und Vaidas Mazeika schauen sich die letzte Szene des Spiels Deutschland gegen Slowenien auf einem Bildschirm an. © Imago/Agentur 54 Grad

Bei vielen internationalen Handball-Wettbewerben hat er sich bereits bewährt: der Videobeweis. Wenn es bei Welt- und Europameisterschaften sowie bei Finalturnieren knifflige Entscheidungen gab, dann konnten sich die Schiedsrichter gegebenenfalls auf einem Monitor am Spielfeldrand die Szenen noch einmal ansehen.

In der Ende August beginnenden Saison der Handball-Bundesliga (HBL) wird dieses technische Hilfsmittel nun auch eingesetzt. Das steht nach der ordentlichen Mitgliederversammlung der HBL (wir berichteten) fest.

„Der Videobeweis ist sehr gut für Spieler und Trainer, aber insbesondere für die Schiedsrichter. Sie haben die Option, gewisse Situationen noch einmal zu überprüfen und ihre Entscheidungen gegebenenfalls zu ändern“, sagt Roberto Garcia Parrondo, Trainer der MT Melsungen. Für den Spanier wird es allerdings keine neue Erfahrung sein. Schon als Nationaltrainer Ägyptens und Vereinscoach von Vardar Skopje musste er sich damit auseinandersetzen. „Der einzige Punkt ist jetzt, dass genau klar sein muss, welche Situationen sich noch einmal angeschaut werden“, ergänzt Parrondo.

Die Unparteiischen sollen nach Angaben der HBL beispielsweise eine Überprüfung vornehmen, wenn sie nicht sicher sind, ob ein Tor wirklich noch vor der Schlusssirene oder schon danach erzielt worden ist. Bei undurchsichtigen Szenen kann es den Videobeweis ebenfalls geben. Ebenso nach schweren Fouls, bei denen sich die Frage nach dem Strafmaß stellt: zwei Minuten oder Disqualifikation. Ganz wichtig sind auch die spielentscheidenden Entscheidungen innerhalb der letzten 30 Sekunden einer Partie.

Darüber hinaus sollen die Referees noch einmal zum Operator an den Bildschirm treten, wenn es strittige Aktionen gab, die möglicherweise einen Einspruch nach sich ziehen könnten. Dabei können ausnahmslos die Schiedsrichter den Videobeweis anfordern, nicht die beteiligten Mannschaften. Es wurde schon darüber diskutiert – ähnlich wie beim Tennis –, den Trainern den Zugang zu ermöglichen. Eine entsprechende Challenge, die zuletzt beim Final Four der Champions League in Köln ihre Premiere hatte, wird es aber nicht geben.

„Die Diskussionen über bestimmte Situationen werden trotzdem nie ganz aufhören. Das sieht man beim Fußball“, sagt der Melsunger Nationalspieler Julius Kühn. Der Rückraumschütze hat selbst gute Erinnerungen an den Videobeweis. Bei der EM 2018 in Kroatien bekamen er und die deutsche Nationalmannschaft nach Ablauf der Spielzeit noch einen Siebenmeter zugesprochen, weil der Berliner Paul Drux sechs Sekunden vor Ende beim Anwurf behindert worden war. Den Strafwurf verwandelte Tobias Reichmann dann eiskalt zum 25:25. „Das war ein riesen Spektakel. Der slowenische Trainer hatte sich kurzzeitig noch selbst ins Tor gestellt“, erinnert sich Kühn. „Tobi hat dann aber kühlen Kopf bewahrt und das Unentschieden gesichert.“ Mal sehen, ob es in der kommenden Bundesliga-Saison auch so turbulente Minuten geben wird. (Björn Mahr)