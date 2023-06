Die Saison der MT Melsungen in Zahlen: Nebojsa Simic in Top drei, Kapitän Kai Häfner trifft am meisten

Von: Maximilian Bülau, Björn Mahr

Der Rückhalt und die Chefin: Nebojsa Simic umarmt die MT-Aufsichtsratsvorsitzende Barbara Braun-Lüdicke nach dem letzten Heimspiel der Saison gegen Hamm. © Andreas Fischer

Die Saison in der Handball-Bundesliga ist vorüber, Kiel Meister, Hamm und Minden steigen ab. Für die MT Melsungen geht ein wechselhaftes Jahr zu Ende.

Selbst mit einem Sieg in Hamburg wäre der Traum vom internationalen Geschäft für den Handball-Bundesligisten MT Melsungen unerfüllt geblieben. Weil Hannover-Burgdorf in Stuttgart gewann, war Platz sechs unerreichbar. Und doch zeigt diese Niederlage in einem Spiel, das durchaus hätte Wert haben können, dass die Nordhessen weiterhin nicht stabil sind. Für das Team von Trainer Roberto Garcia Parrondo geht eine Spielzeit zu Ende, die mehr Abs als Aufs hatte. Platz neun ist die schlechteste Abschlussplatzierung seit vielen Jahren – obwohl der Kader seit einiger Zeit mit viel Geld verstärkt wird. Richtig starke Phasen wie im Oktober und November des vergangenen Jahres werden immer wieder von richtig schwachen wie der nach der WM überlagert, Saisonziele so deutlich verfehlt. Auch drumherum gab es viele Störfeuer, der Sommer bringt einen mittelgroßen Umbruch. Eine Prognose für die kommende Spielzeit abzugeben, fällt schwer. Wir blicken zunächst noch einmal auf die zurückliegende.

Sportlicher Leiter und Trainer: Michael Allendorf (links) und Roberto Garcia Parrondo. © Andreas Fischer

„Es war eine seltsame Saison“, sagt Roberto Garcia Parrondo, der Coach der MT. Er denkt dabei vor allem an die etlichen Ausfälle während dieser Spielzeit. Parrondo ist mit einigen Phasen dieser Serie zufrieden. „Das große Problem war der erste Monat nach der WM. Das war ein kritischer Moment für den gesamten Klub“, betont er. Melsungen startete damals mit vier bitteren Niederlagen aus der Pause.

Wir fassen die Saison der MT noch einmal in Zahlen zusammen.

2 Spiele bestritt die MT im DHB-Pokal. Nach einem 34:30-Sieg in Runde zwei in Erlangen kam im Achtelfinale gegen die Rhein-Neckar Löwen das Aus. Eine von insgesamt drei Pleiten gegen die Mannheimer in dieser Saison.

3 Sekunden waren am 20. November noch zu spielen. Es war die letzte Chance für die Melsunger, einen Punkt gegen die SG Flensburg-Handewitt zu holen. Aidenas Malasinskas verwandelt den Siebenmeter eiskalt zum 25:25-Endstand. Es war das erste Mal seit langer Zeit, dass die MT einem Top-Team einen Punkt abknöpfte.

7 Profis der MT verpassten verletzungsbedingt etliche Spiele in dieser Saison: von Timo Kastening über Elvar Örn Jonsson bis hin zu Julius Kühn, den es direkt im Auftaktspiel erwischt hatte. Der kroatische Neuzugang Ivan Martinovic fehlte wegen einer Fußverletzung mehrere Wochen vor der WM, spielte dann zwar das Turnier in Polen und Schweden, im Februar musste er sich aber einer Syndesmose-OP unterziehen. „Das ist blöd gelaufen“, sagt Martinovic im Rückblick. „Ich möchte in der nächsten Saison noch fitter sein und spritziger werden.“

10 Jahre ist es her, dass die MT am Ende einer Saison schlechter platziert war. Nach dem Aufstieg in die Bundesliga 2005 lauteten die Abschlussplatzierungen chronologisch: 12., 12., 10., 11., 12., 13., 10., 10. – dann wurden die Melsunger Sechster. Zwischen 2014 und 2022 landeten sie immer zwischen Rang vier und acht. Nun wurden sie Neunter.

13 Tore Unterschied brachten die Melsunger zwischen sich und den HC Erlangen im Heimspiel am 20. April. Der 31:18-Erfolg war der höchste Sieg der Nordhessen im Verlauf der Serie. Die MT wäre aber nicht die MT, wenn sie nicht auch einige heftige Niederlagen kassiert hätte: Das Team verlor 25:37 in Flensburg, 25:36 bei den Rhein-Neckar Löwen und 25:35 in Berlin.

23 Spieler standen insgesamt an den 34 Spieltagen im Kader der MT. Zu diesen zählen die Nachwuchskräfte Julian Fuchs, Ben Beekmann, Florian Drosten, Jan Waldgenbach, Lasse Ohl sowie Manuel Hörr. Eine besondere Geschichte schrieb Tom Wolf. Einen Tag vor seinem 17. Geburtstag stand das Rückraum-Talent im Aufgebot der Partie gegen Göppingen. Wolf ist damit der jüngste Bundesliga-Spieler in der Geschichte der MT.

32,11 Kilometer pro Stunde schnell war der Melsunger Rechtsaußen Dimitri Ignatow in einem Spiel dieser Saison – damit ist er die Nummer eins der gesamten Bundesliga. Übrigens: Der zweite Platz gehört dem 24-Jährigen mit 32,08 km/h auch. Dass ihn die Kollegen nun Speedy Gonzales nennen, ist aber nur ein Gerücht.

453 Paraden hat das Torhüter-Duo Nebojsa Simic und Adam Morawski in dieser Saison gezeigt. 290 gehen auf das Konto von Simic, damit ist er in dieser Hinsicht der drittstärkste Keeper der Liga hinter Niklas Landin (Kiel) und Malte Semisch (Minden). Mit 163 Paraden liegt Morawski immerhin noch auf Rang 23. Blickt man auf die Prozentzahlen, rangiert der Pole sogar weiter vorn: 32,21 Prozent der Würfe, die auf sein Tor zuflogen, hat er pariert – klammert man die Torhüter aus, die nur sporadisch zum Einsatz kamen, ist das der siebtbeste Wert der Liga. Simic liegt auch hier mit 34,81 Prozent auf Platz drei. Der Montenegriner führt aber auch ein Ranking an: 25 gehaltene Siebenmeter sind Spitzenwert in der Bundesliga. Es folgt der Leipziger Kristian Säveras mit 20. Morawski hielt elf Strafwürfe.

3955 Tage war Axel Geerken bei der MT angestellt. Seinen ersten Arbeitstag hatte er am 1. September 2012, sein letzter wird der 30. Juni sein. Der Geschäftsführer, der zuletzt häufig in der Kritik stand, weil Ausgaben und sportlicher Ertrag nicht zusammenpassen, wird die Melsunger verlassen.

59 644 Zuschauer kamen insgesamt zu den 17 Heimspielen der MT in die Kasseler Rothenbach-Halle – nur Minden, Hamm, der Bergische HC sowie Wetzlar hatten weniger. Im Schnitt sahen 3505 Fans die Heimspiele der Melsunger. Die sportliche Talfahrt Anfang des Jahres führte sogar zu einem Stimmungsboykott am 2. April. Beim 27:27 gegen Magdeburg zeigten die Nordhessen aber eine starke Leistung und sorgten damit dafür, dass dieser nicht lange anhielt.

70 000 Euro netto Abfindung erhält Abwehrstratege Gleb Kalarash nach einem Bericht der Sport-Bild. Vorausgegangen war ein heftiger Vertragsstreit. Erst wollte die MT mit dem Russen verlängern, dann wieder nicht. Am Ende wurde sich geeinigt. (Maximilian Bülau und Björn Mahr)

Schnell, torgefährlich, jung: (von links) Dimitri Ignatow, Kai Häfner und Tom Wolf. © Dieter Schachtschneider