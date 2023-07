43 Tore zum Einstieg: Handball-Bundesligist MT Melsungen gewinnt wie erwartet klar gegen eigene Reserve

Von: Björn Mahr

Zurück auf dem Feld: Melsungens Rückraum-Rechter Ivan Martinovic (links, hier gegen Reservespieler Martin Reinbold). Rechts im Hintergrund: Julius Kühn. © Pressebilder Hahn

Die Profis des Handball-Bundesligisten MT Melsungen haben das erste Testspiel gegen die eigene Reserve klar mit 43:21 gewonnen.

Melsungen – Tore ohne Ende: Der erste Auftritt des Handball-Bundesligisten MT Melsungen lief genau so, wie es sich die Zuschauer erwartet und erhofft hatten. Nach 60 Minuten stand ein deutlicher 43:21 (22:13)-Erfolg gegen die eigene personell geschwächte Zweite zu Buche.

Der offizielle Einstieg in die Testspielzeit erfüllte einen guten Zweck. So kommt der Erlös aus den Zuschauereinnahmen an den Förderverein Jugendhandball. Dessen Vorsitzender Frank Döring freute sich über einen Scheck in Höhe von 1500 Euro, den ihm MT-Sportdirektor Michael Allendorf vor dem Anwurf überreichte.

Die Melsunger Stadtsporthalle war mit 350 Zuschauern schon seit einigen Tagen ausverkauft. Bis zum ersten Tor des Nachmittags dauerte es nicht lange: Jan Waldgenbach, der auch schon im Bundesliga-Team zum Einsatz kam, brachte die Melsunger Reserve in Führung. Zwar gelangen dem Favoriten durch Arnar Freyr Arnarsson und Neuzugang Dainis Kristopans kurz darauf die ersten Treffer, der Drittliga-Aufsteiger schaffte es aber, die Profis kräftig zu ärgern.

Cherfcoach Roberto Garcia Parrondo hatte sich für eine Anfangsformation mit zwei Neuen entschieden: Kristopans und Spielmacher Erik Balenciaga bildeten mit Elvar Örn Jonsson, Timo Kastening, Arnarsson, David Mandic und Torwart Nebojsa Simic die Startsieben. Insbesondere Kastening und Kristopans brachten den Bundesligisten nach zwischenzeitlichem 2:5-Rückstand auf Kurs.

Nach einer Viertelstunde wechselte Parrondo einmal komplett durch. In dieser Phase setzte sich die MT I durch Ivan Martinovic (2) und Florian Drosten auf 14:10 ab. Für den Kroaten Martinovic waren es die ersten Tore seit Februar – dann hatte er sich einer Syndesmose-OP unterziehen müssen. „Mir war heute wichtig, dass ich es gar nicht mehr im Hinterkopf hatte, aus einer Verletzungspause gekommen zu sein“, erklärte der Linkshänder. „Ich freue mich, wieder für die Mannschaft auf dem Feld zu stehen.“ Bis zur Pause wuchs der Vorsprung auf neun Treffer an (22:13). Bei Melsungens Profis tauchten bereits zwölf verschiedene Torschützen auf. „Die Atmosphäre ist gut“, ergänzte Martinovic, „jeder sollte sein Bestes geben.“

Die zweite Hälfte begann mit einem spielerischen Leckerbissen – allerdings sorgte dafür der Drittligist: Rene Andrei passte hinter dem Rücken auf Ben Beekmann, und dessen Kempa-Anspiel nutzte Waldgenbach gekonnt gegen den nun zwischen den Pfosten stehenden Adam Morawski. An den Kräfteverhältnissen änderte sich aber nichts. Dem Ungarn Sipos gelang ein lupenreiner Hattrick, und Kastening stellte unter den Augen des MT-Interimsvorstands Andreas Walde auf 34:16 (45.).

Getrübt wurde die Stimmung vom verletztungsbedingten Ausscheiden von Max Pregler (Achillessehne?). Den Schlusspunkt setzte Youngster Florian Drosten mit dem 43:21.

Bereits am Freitag präsentiert sich der Bundesligist wieder der Öffentlichkeit, dann ab 18 Uhr im Melsunger Schlossgarten.

MT I: Morawski, Simic - Kühn 4, Balenciaga 2, Mandic 1, Sipos 5, Kristopans 3, Ignatow 3, Moraes 1, Drosten 5, Jonsson 1, Arnarsson 3, Häfner, Martinovic 4/2, Kastening 9/2, Pavlovic 2.

MT II: Büde, Beck - Hörr, Reinbold 1, Rietze, Ohl 4, Beekmann 3/1, Kothe, Potzkai 1, M. Pregler 3, Markos 2, Waldgenbach 7/3, Andrei. (Björn Mahr)