Einer für die Leibchen, einer für den Kaffee: Das Team der MT Melsungen in Zahlen

Von: Maximilian Bülau

MT-Youngster auf Linksaußen: Florian Drosten. © Fischer, Andreas

Vor dem Saisonstart in der Handball-Bundesliga stellen wir den Kader der MT Melsungen genauer vor: das Team in Zahlen.

Kassel - Es hat sich ein bisschen was getan beim Handball-Bundesligisten MT Melsungen in diesem Sommer. Drei Spieler sind gekommen – der größte und kleinste der Liga. Sechs sind gegangen – darunter der Kapitän der Vorsaison. Wir stellen die neue Mannschaft in Zahlen vor.

8 Zentimeter trennen den alten und neuen Kapitän der MT von der Länge her. Für Nationalspieler Kai Häfner (1,88 Meter), der den Klub kurz nach seiner Demission Richtung Stuttgart verließ, hat Nationalspieler Timo Kastening (1,80 Meter) die Binde übernommen. Zum neuen Mannschaftsrat gehören zudem Nebojsa Simic und Neuzugang Dainis Kristopans.

9 Verträge laufen im kommenden Jahr aus. Das sind die von Ben Beekmann, Florian Drosten, Dimitri Ignatow, Julius Kühn, Ivan Martinovic, Arnar Frey Arnarsson, Jan Waldgenbach, Manuel Hörr und Domagoj Pavlovic. Alle weiteren Akteure haben ein Arbeitspapier, das mindestens bis 2025 gültig ist. Die längste Laufzeit hat der Vertrag von Kristopans, der sogar bis zum Sommer 2027 unterschrieben hat.

12,99 Euro kostet ein Leibchen auf der Webseite des Sportartikelherstellers Erima – Ausrüster der MT Melsungen. Für diese zuständig ist beim Handball-Bundesligisten Nachwuchs-Außen Florian Drosten. Er ist aber nicht der Einzige, der ein Amt bei der MT hat. So verwaltet Dimitri Ignatow beispielsweise die Mannschaftskasse, Torhüter Adam Morawski ist der Wasserbeauftragte, Arnar Freyr Arnarsson ist dafür zuständig, dass die Kabine in einem ordentlichen Zustand ist, Domagoj Pavlovic dafür, dass immer Duschgel vorhanden ist, David Mandic kümmert sich um Bier und Kaffee und Ivan Martinovic um Geschenke und Events.

47 Zentimeter trennen den kürzesten und längsten Spieler des Teams – der Spanier Erik Balenciaga misst 1,68 Meter, der Lette Kristopans 2,15 Meter. Beide sind neu bei der MT. Und nebenbei: Balenciaga ist auch der kleinste Spieler der Bundesliga, Kristopans der größte. Mit Julius Kühn (2 Meter) Arnar Frey Arnarsson (2,01 Meter) und Rogerio Moraes (2,04 Meter) haben drei weitere Melsunger die Zwei-Meter-Marke geknackt. Der dritte Neuzugang Adrian Sipos aus Ungarn kratzt nur an dieser (1,98 Meter). Neben Balenciaga ist nur Ignatow kleiner als 1,80 Meter – mit 1,74 Meter.

910 Tore warfen die Melsunger in der abgelaufenen Bundesliga-Saison – nur Absteiger Hamm und die HSG Wetzlar erzielten weniger. 923 Gegentore waren dagegen der zweitbeste Wert hinter Kiel. 416 eigene Treffer haben die MT in diesem Sommer verlassen – in den Personen von Kai Häfner (118), Agustin Casado (111), André Gomes (80), Aidenas Malasinskas (44), Gleb Kalarash (44) und Julian Fuchs (19). Zudem ist Erik Ullrich nicht mehr dabei. Einspringen müssen da nun die drei Neuen. Vor allem vom Rückraum-Rechten Kristopans erwartet Trainer Roberto Garcia Parrondo natürlich einige Treffer.

3508 Zuschauer kamen in der vergangenen Spielzeit im Schnitt bei den 17 Heimspielen in die Rothenbach-Halle. Das reichte im Ranking der 18 Klubs für Platz 14. Wäre jede Partie bei einem Fassungsvermögen von 4500 Zuschauern ausverkauft gewesen, wäre Platz acht erreicht worden – knapp vor Stuttgart.

9400 Kilometer wird die MT in der kommenden Saison in etwa zu den Auswärtsspielen – Hin- und Rückfahrt – zurücklegen. Die weiteste Fahrt ist die nach Flensburg (475 km). (Maximilian Bülau)