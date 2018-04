Paukenschlag: MT Melsungen trennt sich von Trainer Michael Roth

Kassel. Michael Roth ist nicht mehr Trainer der MT Melsungen. Der langjährige Coach wurde am Freitagnachmittag überraschend von seinen Aufgaben entbunden. Der Nachfolger steht bereits fest.

Dieser Artikel wurde aktualisiert um 17.23 Uhr - Den Trainerposten des Handball-Bundesligisten übernimmt der bisherige Co-Trainer Heiko Grimm, den die MT aus Luzern/Schweiz nach Nordhessen geholt hatte.

„Wenn im Sport Anspruch und Wirklichkeit auseinanderklaffen, hat dies immer mehrere Gründe. Auf der einen Seite steht der Trainer, der die Mannschaft einstellen und motivieren muss, auf der anderen Seite müssen die Spieler die von ihnen erwartbaren Leistungen bringen. Der Trainer ist letztlich der Gesamtverantwortliche für den Bereich Sport und deshalb immer dem Risiko ausgesetzt, Konsequenzen tragen zu müssen, wenn die Entwicklung stagniert und sich keine Lösungen abzeichnen. Insofern ist eine Trennung nicht immer die fairste, aber in diesem Fall eine aus unserer Sicht alternativlose Entscheidung”, sagt Melsungens Manager Axel Geerken.

Michael Roth kam im Oktober 2010 zur MT. Zu einem Zeitpunkt, als dem nordhessischen Bundesligisten das Wasser bis zum Hals stand. Unter seiner Führung wendeten die Melsunger nicht nur den drohenden Abstieg ab, sondern entwickelten sich auch zu einer der besten Mannschaften Deutschlands. Als Roth 2013 seinen Vertrag bis zum Sommer 2017 verlängerte, stellte die MT-Aufsichtsratsvorsitzende Barbara Braun-Lüdicke fest: „Wir haben mit Michael Roth den für uns optimalen Trainer gefunden. Er hat bewiesen, dass er Ziele umsetzen kann.“

Roths Ziel war die Champions League

Mit dem Ex-Nationalspieler schafften es die Melsunger, zweimal beim Final Four in Hamburg dabei zu sein: 2013 und 2014. Dort scheiterten die Nordhessen jeweils im Pokal-Halbfinale. Auch international ließ die MT aufhorchen. 2015 und 2017 war jeweils erst im Viertelfinale Schluss. Roths großes Ziel war es, die Melsunger bis 2020 in die Champions League zu bringen. In dieser Saison lief es für ihn und sein Team nicht nach Wunsch. Zwar feierte Melsungen bemerkenswerte Heimsiege über die Rhein-Neckar Löwen, den THW Kiel, den SC Magdeburg und die TSV Hannover-Burgdorf, ließ aber auch einige Punkte unnötig liegen: Niederlage beim TVB Stuttgart, Heimpleite gegen Frisch Auf Göppingen. Um neue Reizpunkte im Training zu setzen, nahm die MT im Winter den früheren deutschen Nationalspieler Heiko Grimm unter Vertrag.

Schon im Januar war spekuliert worden, ob Grimm als Nachfolger für Roth aufgebaut wird. Nun ist er bereits Chefcoach.

MT-Kreisläufer Danner äußert sich zur Trennung

Acht Jahre spielte Bundesliga-Kreisläufer Felix Danner unter Michael Roth. Auch der Routinier hatte nicht mit der Trennung gerechnet. Danner erklärte gegenüber der HNA: „Wir sind von der Nachricht alle überrascht worden. Aus Sicht des Vereins ist es legitim, diese Entscheidung zu treffen und einen neuen Reizpunkt zu setzen. Schorle und ich hatten eine positive Zeit – klar bedauere ich seinen Abgang. Ich habe das alles noch gar nicht realisiert.“

Stationen im Leben von Michael Roth

Vor der MT Melsungen hatte der frühere deutsche Nationalspieler Roth die Teams von Wetzlar, Großwallstadt und in Kronau/Östringen trainiert. Als Spieler holte er mit der DHB-Auswahl die Silbermedaille bei den Olympischen Sommerspielen 1984 in Los Angeles. Insgesamt bestritt er 44 Spiele für die Nationalmannschaft. Michael Roth spielte auf der Position Rückraum Mitte. Mit dem TV Großwallstadt gewann er unter anderem die Deutsche Meisterschaft (1990). Roth ist 1962 in Heidelberg geboren und begann mit seinem Zwillingsbruder Ulrich bei der SG Leutershasuen mit dem Handballspielen. Später trat er mit diesem Team auch in der zweiten Bundesliga an. In einem Interview mit HNA7 hatte Roth 2017 erklärt, dass er als Kind gerne Bauer geworden wäre. Roth ist geschieden, hat zwei Kinder und ist liiert.