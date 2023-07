Er freut sich auf nordhessische Ruhe: So tickt MT-Neuzugang Dainis Kristopans

Von: Maximilian Bülau, Björn Mahr

Teilen

Neu bei der MT Melsungen: der Lette Dainis Kristopans. © Andreas Fischer

Er ist der Längste. Zur MT Melsungen ist er aber auch gekommen, weil einer dazugestoßen ist, der fast einen halben Meter kürzer ist als er.

Kassel – Während der Medientage des Handball-Bundesligisten war Dainis Kristopans schon früh in der Rothenbach-Halle in Kassel zu sehen. Übersehen kann man den Letten bei 2,15 Meter Körperlänge ja ohnehin kaum. Der 32-Jährige ist einer von drei Neuzugängen der MT in diesem Sommer. Der Rückraumrechte spielte zuletzt drei Jahre für den französischen Topklub Paris St. Germain, gehörte dort zum Stammpersonal. In der französischen Hauptstadt wurde er häufig von Mittelmann Luc Steins bedient, der 1,73 Meter misst.

Erik Balenciaga ist noch einmal fünf Zentimeter kleiner als der Niederländer Steins. Der Spanier ist ebenfalls neu bei den Nordhessen, wie Steins Spielmacher. „Er ist einer der Gründe, warum ich hierher gekommen bin“, verrät Kristopans. Weil er das Handballspielen mit einem kleinen Mittelmann eben gewohnt ist, genau das mag. Ansonsten kannte er Kassel kaum. Vor neun Jahren spielte er einmal mit dem slowakischen Klub Tatran Presov in der Heimat seines neuen Klubs. „Es war das erste und einzige Mal“, sagt er.

Die Bundesliga wird für Kristopans ebenfalls ziemliches Neuland. Ein halbes Jahr stand er 2020 für die Füchse Berlin auf der Platte. Er hat nicht die besten Erinnerungen an diese Zeit. „Ich bin mitten in der Saison gekommen. Dann wurde der Coach gewechselt. Wir hatten viele Verletzte, alles war auf einmal anders – und nach einem Monat ging dann auch noch die Corona-Pandemie los“, erinnert sich der Lette an die sechs Monate in der deutschen Hauptstadt. Anschließend wechselte er zu Paris.

Berlin, Paris – Kassel: Wird ihm da jetzt nicht das Leben in einer Weltstadt fehlen? „Nein, ich freue mich darauf, nicht mehr in einer so großen Stadt zu leben. Ich bin ein bisschen müde geworden davon. Von der Lautstärke. Von den vielen Menschen. Das merkt man nicht in vier Wochen. Aber in einem halben Jahr bekommt man schon mit, was da los ist. Ich freue mich darauf, dass jetzt alles ruhiger wird. Dass es weniger stressig wird“, sagt er.

Die Familie wird ebenfalls bald nachkommen, seine Frau und sein zwei Jahre alter Sohn. „Wir haben uns dazu entschieden, dass ich erst mal allein gehe. Die Vorbereitung ist anstrengend, ich werde viel unterwegs sein. Deswegen kommen sie etwas später“, erklärt der Hüne. Die Familie ist für den sanften Riesen, der von sich selbst sagt, er habe seine guten Freunde nicht im Handball-Geschäft gefunden, ein wichtiger Rückzugsort zum Krafttanken.

Vor allem in seiner lettischen Heimat und seinem Geburtsort Ludza, wo seine Eltern heute noch leben, fühlt er sich wohl. „Ludza ist ein kleiner Ort. Es gibt viele Seen und die Natur ist wunderschön. Wenn ich dort bin, gehen wir fischen, in die Sauna, grillen abends. Daraus ziehe ich Energie“, sagt er.

In der Schule lernte der Nationalspieler ein wenig Deutsch. Und er sagt selbst: „Mein Deutsch ist jedenfalls besser als mein Französisch.“ Handball spielt er, seit er zehn Jahre alt ist, auch Basketball und Beachvolleyball hat er mal ausprobiert. Die Zehn wird auch auf seinem Trikot zu sehen sein – ein Zusammenhang? „Das war meine erste Nummer, und ich trage sie seitdem immer“, erklärt er. Und das stimmt tatsächlich – mit einer Ausnahme. Bei Tatran Presov, Brest, Skopje, Paris und im Nationalteam war immer die Zehn seine Nummer. Nur bei seinem kurzen Gastspiel in Berlin trug er die 90.

Einer, der es schon früh mit Kristopans zu tun bekam, ist Melsungens Torwart Nebojsa Simic. Zwischen 2010 und 2012 traf der Schlussmann mit seinem montenegrinischen Heimatklub Lovcen auf den Hünen, der damals in Presov unter dem früheren MT-Coach Rastislav Tritik große Fortschritte machte. „Ich war noch jung, ich hatte keine Chance gegen ihn“, erinnert sich Simic an die ersten Duelle mit dem Letten. Jetzt stehen sie auf einer Seite. Der Rückhalt der Nordhessen ist überzeugt: „Dainis kann unserer Mannschaft helfen.“ (Björn Mahr und Maximilian Bülau)