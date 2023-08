MT Melsungen startet mit Sieg in die Saison: Erst Tempo-Start, dann Simic-Gala

Von: Maximilian Bülau

Überragender Rückhalt: MT-Torwart Nebojsa Simic. © Dieter Schachtschneider

Es war noch nicht alles perfekt. Aber einiges war besser. Handball-Bundesligist MT Melsungen hat sein erstes Saisonspiel gegen Frisch Auf Göppingen 29:19 (15:10) gewonnen.

Kassel – Verlassen konnte sich die MT dabei mal wieder auf Torhüter Nebojsa Simic.

Sie legten los wie die Feuerwehr auf dem Weg zu einem dringenden Einsatz – passend in ihren roten Trikots. Sie löschten die Angriffsflammen der Gäste konzentriert. Und sie sorgten für ein heißes Feuerwerk in der Offensive. So in etwa lassen sich die ersten MT-Minuten der neuen Bundesliga-Saison beschreiben.

Was diesen Tempo-Start ganz gut spiegelte: Trainer Roberto Garcia Parrondo nahm zunächst nur einen Abwehr-Angriff-Wechsel vor, brachte in der Defensive Neuzugang Adrian Sipos, in der Offensive Rogerio Moraes. So war zumindest der Plan. Allerdings drückten die Melsunger derart auf die Tube, dass Moraes erst nach vier Minuten das Spielfeld betrat. Der Rest war ein einziger MT-Gegenstoß. In der Startsieben fanden sich neben Simic, Timo Kastening, David Mandic und Elvar Örn Jonsson auch die weiteren beiden Neuen – Dainis Kristopans und Erik Balenciaga.

Balenciaga glänzt in der Anfangsphase

Während die Göppinger den 2,15-Meter-Hünen Kristopans zumeist gleich mit zwei Spielern deckten und so ganz gut im Griff hatten, drückte Balenciaga dem MT-Spiel in den ersten Minuten seinen Stempel auf. Er bediente Sipos, der den ersten Melsunger Treffer der neuen Spielzeit erzielte. Er traf nach einer tollen Körpertäuschung das erste Mal selbst (13.). Und ansonsten trug er den Ball mit einer ganz anderen Dynamik nach vorn, als es die Zuschauer in der Rothenbach-Halle in der Vorsaison gewohnt waren. Weil auch Kristopans früh sein erstes Bundesliga-Tor für die MT geworfen hatten, standen die drei Neuzugänge schnell in der Statistik.

Zur Wahrheit gehörte aber auch, dass der MT-ICE nach rund zehn Minuten noch rollte, aber an Effektivität verlor. Nach einer Viertelstunde führte das Parrondo-Team 9:3, was vor allem für die Abwehr ein großes Kompliment war. Zur Halbzeit stand es aber deswegen nur 15:10, weil Balenciaga einige Schrittfehler und Ballverluste unterliefen.

Simic überragt im Tor

Für die Gäste war dennoch jeder eigene Treffer harte Arbeit – und daran hatten die starke Abwehr, aber auch der bestens aufgelegte Simic ihren Anteil. Nach 30 Minuten hatte der Montenegriner schon neun Paraden gezeigt. Die 2812 Zuschauer stimmten nach 15 Minuten die ersten „Simo, Simo“-Rufe der Saison an. Auffällig zudem: Kapitän Kastening profitierte von seinem neuen Nebenmann Kristopans in Form von einigen Anspielen, stand zur Halbzeit bei sechs Toren.

Mit Beginn des zweiten Durchgangs nahm aber auch das Spieltempo der Melsunger ab. Und Vergleichbares war ja schon im letzten Test gegen Berlin passiert. Die Lösungen im Angriff wurden weniger, Göppingen blieb in Schlagdistanz. Ein Simic in Galaform sorgte lange allein dafür, dass der Vorsprung nicht gefährlich zusammenschrumpfte, nie weniger als drei Tore betrug (20:17/46.).

Hatten die ersten Minuten dieses Saisonauftakts noch viel Hoffnung gemacht, dass es im Angriff deutlich besser laufen könnte, verkrampfte die MT zusehends. Aber es gab ja Simic, immer wieder Simic. Dessen Leistung ließ sogar acht torlose Melsunger Minuten vergessen. Sipos und zweimal Jonsson bauten den Vorsprung wieder auf sechs Treffer aus (23:17/50.).

Und hintenraus wurde es beim 29:19 dann doch richtig deutlich. Weil auf einmal der Deckel wieder aufging, die Tore wieder fielen. Nach dem Tempo-Start. Und nach der Simic-Gala. (Maximilian Bülau)