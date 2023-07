Erstmals MT-Profis gegen Reserve: Testspiel am Sonntag ausverkauft

Von: Björn Mahr

Am Sonntag steht das erste Testspiel an: Beteiligt sind (vorn von links) die Trainer Roberto Garcia Parrondo und Arjan Haenen sowie die Spieler (im Hintergrund von links) Adam Morawski, Lasse Ohl, Ben Beekmann, Dimitri Ignatow und Florian Drosten. © Andreas Fischer

In der vergangenen Saison reifte im Lager der MT Melsungen eine Idee: ein Spiel zwischen den Bundesliga-Handballern und der eigenen Reserve.

Melsungen – Am kommenden Sonntag ab 17 Uhr stehen sich die Teams nun erstmals in der Melsunger Stadtsporthalle gegenüber. „Das ist für Melsungen, für die Region, für alle Fans etwas Schönes“, sagt Arjan Haenen. Der Niederländer ist praktisch in doppelter Hinsicht involviert – zum einen ist er Coach der zweiten Mannschaft, die im Frühling den Aufstieg in die 3. Liga perfekt gemacht hat. Zum anderen ist er neben Torwarttrainer Carsten Lichtlein und Athletikcoach Florian Sölter einer der Assistenten von Cheftrainer Roberto Garcia Parrondo.

„Meine Jungs wollen Spaß haben und nicht verlieren“, betont Haenen in seiner Funktion als verantwortlicher Reservecoach. Genauso wie das Team des Bundesligisten begann zu Beginn dieser Woche die Vorbereitung. Damit er bei erster und zweiter Mannschaft dabei sein kann, trainieren die Teams im Regelfall nacheinander. Nach bisherigem Stand kann Haenen auch bei fast allen Spielen in den ersten Wochen der kommenden Saison Parrondo an der Seitenlinie unterstützen.

Der Ex-Profi tritt mit einigen jungen Akteuren an, die auch schon Bundesliga-Luft schnupperten: Ben Beekmann, Manuel Hörr, Jan Waldgenbach und Lasse Ohl. Fehlen werden Haenen die verletzten Jan Grolla und Florian Weiß. Zudem muss er auf die Jugend-Nationalspieler Tom Wolf und Leon Stehl verzichten, die ab dem kommenden Wochenende bei den Europaspielen (EYOF) gefordert sind.

Die Melsunger Bundesliga-Mannschaft ist nahezu komplett. Auf Rückraum Links muss voraussichtlich Elvar Örn Jonsson ran, nachdem Andre Gomes kurzfristig zu Al Safa nach Saudi-Arabien gewechselt ist. Zudem wurde Julius Kühn am Dienstag zum zweiten Mal Vater – seine Frau Mirlinda brachte Töchterchen Sienna zur Welt.

Erstmals im MT-Dress auflaufen werden die Neuzugänge Dainis Kristopans (aus Paris), Erik Balenciaga (aus Toulouse) und Adrian Sipos (aus Veszprem).

Karten für dieses Spiel sind nicht mehr erhältlich. 350 Karten standen zur Verfügung – alle verkauft. Wer aber trotzdem das eine oder andere Autogramm ergattern möchte, der braucht sich nicht lange zu gedulden. Exakt heute in einer Woche stellt die MT im Melsunger Schlossgarten ihr Team vor. Dann wird auch das neue Trikot, das noch nicht der Öffentlichkeit präsentiert wurde, zum Kauf angeboten.

Am kommenden Sonntag in der Stadtsporthalle treten die Melsunger Profis noch einmal in ihren Trikots der vergangenen Bundesliga-Saison an. (Björn Mahr)