Auffälligkeiten der Handball-Bundesliga: Von Geburtstag des MT-Melsungen-Fanclubs Bartenwetzer und mehr

„Wie ein Klassentreffen“

+ © Richard Kasiewicz Erinnerungsfoto: Marion Viereck und Karin Wenderoth (vorn von links) vom Fanclub Bartenwetzer mit (hinten von links) den aktuellen MT-Profis Aidenas Malasinskas, Domagoj Pavlovic, David Mandic und Nebojsa Simic sowie dem früheren Melsunger Spieler und Kapitän Nenad Vuckovic. © Richard Kasiewicz

Einige aktuelle und ehemalige Profis des Handball-Bundesligisten MT Melsungen waren beim 20. Geburtstag des Fanclubs Bartenwetzer. Auch sonst passierte in der Liga einiges. Unsere Auffälligkeiten.

Aktuelle und ehemalige MT-Profis beim Fanclub-Geburtstag, Gleb Kalarashs Wechsel aus Melsungen nach Ungarn und ein umjubelter Rekordtorjäger – das Wochenende in der Handball-Bundesliga lieferte einigen Gesprächsstoff. Die Auffälligkeiten:

Das Wiedersehen

„Es war wie ein Klassentreffen“, sagt Vorstandsmitglied Marion Viereck. Zum 20. Geburtstag der Bartenwetzer, dem ältesten Fanclub der MT Melsungen, kamen aktuelle und ehemalige Spieler zur Feier auf den Parkplatz am Sand. Aus dem jetzigen Kader mischten sich Aidenas Malasinskas, Domagoj Pavlovic, David Mandic und Nebojsa Simic sowie einige Talente unter die Gäste. Auch die MT-Aufsichtsratsvorsitzende Barbara Braun-Lüdicke gratulierte. Ebenso wie die Aufsichtsratsmitglieder Alexander Schröder, Markus Boucsein und Conrad Fischer, die nach Informationen dieser Zeitung zurzeit hinter den Kulissen intensiv an der Nachfolge für den scheidenden Geschäftsführer Axel Geerken und damit an der Neubesetzung des Vorstandes arbeiten.

Ein beliebter Gesprächspartner war natürlich der frühere MT-Kapitän Nenad Vuckovic, der extra aus Belgrad angereist kam. Ebenfalls das Bad in der Menge genossen die früheren Melsunger Spieler Karsten Wöhler, Sead Kurtagic, Petr Hruby und Daniel Holl.

+ Gleb Kalarash, scheidender MT-Profi © Fischer, Andreas

Der Wechsel

Dass Gleb Kalarash keine Zukunft mehr bei der MT hat, ist schon seit einigen Tagen bekannt. Im Gespräch mit dieser Zeitung bestätigte der Russe seinen Abschied im Sommer. „Wir haben alles geklärt“, sagt der 32-Jährige. Nach dem Vertragszoff vor zwei Monaten (wir berichteten) war fraglich, ob es eine außergerichtliche Lösung geben kann. Nun sind sich die Parteien einig. Die Sport-Bild hatte gemeldet, dass Kalarash eine Abfindung in Höhe von 70 000 Euro netto bekommen soll.

„Ich freue mich jetzt auf meine Rückkehr in die Champions League“, erklärt Kalarash. Denn der starke Abwehrstratege und Kreisläufer wechselt im Juli zum ungarischen Spitzenklub Pick Szeged. Zunächst stehen aber noch fünf Partien mit der MT auf dem Programm. Am Donnerstag (19.05 Uhr) kommt Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen nach Kassel.

+ Hans Lindberg, Berliner Torjäger © Uwe Anspach

Der Torjäger

In den vergangenen Wochen wurde immer schon mal genauer hingeschaut, wenn Hans Lindberg von den Füchsen Berlin auf das gegnerische Tor geworfen hat. Denn es war absehbar, dass der dänische Rechtsaußen in Kürze den Bundesliga-Torrekord des Südkoreaners Kyung-Shin Yoon (2905 Treffer/von 1996 bis 2008 in Gummersbach und Hamburg) knacken würde. An diesem Samstagabend war es so weit: Lindberg erzielte zwölf Tore beim 42:35-Heimsieg der Hauptstädter gegen GWD Minden. In den Sozialen Netzwerken bekam er viel Lob. Als einen „unglaublichen Rekord“ bezeichnete Füchse-Boss Bob Hanning bei Instagram die Leistung des 41 Jahre alten dänischen Profis, der auch in der kommenden Saison für die Berliner auf Torejagd gehen wird.

Der Aufsteiger

In der Serie 2023/24 wird auch der HBW Balingen-Weilstetten wieder in der 1. Bundesliga vertreten sein. Nach dem 41:28 gegen die SG BBM Bietigheim sind die Gallier von der Alb im Unterhaus nicht mehr vom ersten Platz zu verdängen. „Wir haben es uns redlich verdient“, schrieb Kapitän Felix Danner auf seiner Instagram-Seite. Der frühere Melsunger war wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade ausgefallen, feuerte aber sein Team vom Spielfeldrand an. Im Einsatz für den HBW war allerdings mit Jens Schöngarth ein weiterer früherer Profi der MT.