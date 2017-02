Europapokal live: MT Melsungen gegen Benfica Lissabon

Kassel. Nach dem missglückten Hessenderby am Mittwoch erwartet die MT Melsungen im Europapokal einen Gegner mit klangvollem Namen: Benfica Lissabon. Anwurf in der Rothenbach-Halle ist um 19.30 Uhr. Wir übertragen die Partie live im Radio.

Es gibt noch Karten im Vorverkauf und am Spieltag an der ab 18 Uhr geöffneten Hallenkasse. Ab 19.25 Uhr sind wir über unseren Anbieter Mixlr dabei. Sie können unserem Kommentator Jens Nähler in diesem Artikel direkt oder auf der RadioHNA-Mixlr-Seite zuhören.

radiohna is on Mixlr

Hinweis: Das Spiel wird nicht über die RadioHNA-App übertragen. Stattdessen auf unserem Kanal des Anbieters Mixlr, der ebenfalls eine kostenlose App anbietet (Android | iOS). Herunterladen, nach radiohna suchen und los geht's. Der hier im Artikel eingebettete Player funktioniert auch auf mobilen Endgeräten.

Zwischenstände der Partie finden Sie auf Kassel-live.

Den ausführlichen Spielbericht finden Sie nach der Partie an dieser Stelle.