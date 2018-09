Ex-Profi Daniel Kubes: Der THW Kiel wird gegen die MT Melsungen gewinnen

Kassel. Es ist der Schlager des siebten Spieltags: THW Kiel gegen MT Melsungen. Für uns hat der Ex-Melsunger und frühere Kieler Daniel Kubes die Klubs verglichen.

Der 40-Jährige, mittlerweile tschechischer Nationaltrainer und Coach beim Zweitligisten Emsdetten, hat sich die einzelnen Mannschaftseile genauer angesehen.

Der Bezahlsender Sky hat die Partie der Handball-Bundesliga am Donnerstag ab 19 Uhr zwischen dem Rekordmeister THW Kiel und dem aktuellen Tabellenvierten MT Melsungen zum Topspiel auserkoren. Wir übertragen ab 18.50 Uhr live per Webradio.

Zum Thema auch: MT Melsungen zieht Zwischenfazit vor Kiel-Spiel: Uns fehlt ein Punkt

Die Torhüter

Zwar sind die Melsunger mit Johan Sjöstrand und Nebojsa Simic im Tor gut aufgestellt, Kiel hat aber mit Niklas Landin und Andi Wolff zwei sehr starke Schlussmänner. Das wird besonders in den Heimspielen in der Sparkassen-Arena deutlich, wenn sie von den Fans gepuscht werden. Vorteil Kiel.

Die Abwehr

Beide Teams verteidigen sehr gut in der 6:0-Abwehr. Zumal sie über groß gewachsene Spieler verfügen. In solch einem Topspiel wird es aber darauf ankommen, wer noch gute Alternativen hat: Wer kann mit einer 5:1- oder 3:2:1-Variante punkten? Die Kieler können mit Domagoj Duvnjak in vorgezogener Position decken, und der Kroate hat viel Erfahrung und das Gefühl, in den wichtigen Momenten das Richtige zu tun.

Der THW hat zudem zuletzt schon mal die 6:0-Formation anders ausgerichtet: Die Halben gehen dann etwas raus. Dieses System hat Co-Trainer Filip Jicha aus Barcelona mitgebracht.

Bei Melsungen, das unter anderen mit den Müllers, Felix Danner und Marino Maric starke Deckungsspieler besitzt, könnte die 5:1-Formation mit Finn Lemke auf der Spitze einiges bewirken. Durch seine langen Arme hat er es viel einfacher, für Unruhe im gegnerischen Angriff zu sorgen. Ausgeglichen.

Der Angriff

Seitdem ich aus Melsungen weg bin, wurde der Kader bei der MT Jahr für Jahr immer deutlich verstärkt. Spieler wie Lasse Mikkelsen, Julius Kühn, Domagoj Pavlovic, Tobias Reichmann und Maric haben internationales Format. Bei dieser Zusammensetzung kannst du nur die höchsten Ansprüche haben.

Über das THW-Team braucht man nicht viele Worte zu verlieren – angesichts solcher Rückraumspieler wie Duvnjak, Lukas Nilsson, Steffen Weinhold und Miha Zarabec. Vor allem am Kreis haben sie mit Patrick Wiencek und Hendrik Pekeler stabile Spieler – an einem guten Tag sind diese beiden nicht zu stoppen. Vorteil Kiel.

Die Trainer

Von Melsungens Heiko Grimm habe ich als Trainer zu wenig gesehen. Die jüngsten Ergebnisse sprechen allerdings für ihn. Ich denke aber, dass er noch einige Erfahrungen machen muss, um sich in Stresssituationen zu behaupten.

Kiels Alfred Gislason habe ich immer geschätzt: sehr fleißig, immer fantastisch vorbereitet und fair zu jedem Spieler. Sein Assistent und zukünftiger Nachfolger Filip Jicha verfügt über viel taktisches Wissen. Wenn ich einen Rat im taktischen Bereich benötige, gehe ich zu meinem Landsmann Filip Jicha. Vorteil Kiel.

Das Fazit

Der THW wird gegen Melsungen gewinnen. Mit 10.000 Fans im Rücken spielt es sich leichter. Und die Zuschauer in der Sparkassen-Arena haben ein gutes Gespür, wann sie das Team braucht.

Unser Experte

+ Daniel Kubes © Attila Kisbenedek/AFP Daniel Kubes (40 Jahre) kam über Duklas Prag und Drott Halmstad (Schweden) in die deutsche Handball-Bundesliga. Bevor der Tscheche von 2012 bis 2015 bei der MT Melsungen unter Vertrag stand, spielte der Zwei-Meter-Mann für den TuS N-Lübbecke, die HSG Nordhorn, den TBV Lemgo und den THW Kiel. Mit dem THW wurde er Deutscher Meister, Champions-League-Gewinner und Pokalsieger.

Seit 2014 trainiert Kubes nicht nur den Zweitligisten TV Emsdetten, sondern fungiert zusammen mit Jan Filip auch noch als Nationaltrainer seines Heimatlandes Tschechien. Bei der Europameisterschaft im Januar in Kroatien verloren die Tschechen in der Hauptrunde 19:22 gegen die Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB).

Lesen Sie dazu: THW Kiel muss vorerst auf Marko Vujin verzichten