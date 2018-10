Ex-Melsunger Jens Schöngarth mit Göppingen in Kassel

Kassel/Göppingen. In der Tabelle der Handball-Bundesliga liegen sie eng beisammen. Die MT Melsungen und das Team von Frisch Auf Göppingen haben jeweils 8:6 Punkte auf dem Konto.

Vor dem direkten Aufeinandertreffen am Sonntag ab 16 Uhr in der Kasseler Rothenbach-Halle haben die beiden Klubs aber auch ähnliche Situationen zu meistern: Raus aus dem Stimmungstief kommen.

Während die Melsunger noch einige Tage an der 20:37-Pleite beim THW Kiel zu knabbern hatten, kassierten die Göppinger zwei schmerzhafte Niederlagen in Folge: 29:30 in Bietigheim und 20:24 in eigener Halle gegen Lemgo. „Wir haben uns unseren Super-Start etwas kaputt gemacht“, ärgert sich FAG-Rückraumschütze Jens Schöngarth. Tatsächlich lief es bis zur Schlappe beim Nachbarn wunschgemäß. Zumal die Schwaben auch zwei wichtige Siege gegen Berlin (21:18) und Hannover (27:26) errungen hatten.

„Unser Angriff ist das Problem“, sagt Schöngarth. Eine Parallele zur MT, die sich ebenfalls zuletzt in der Offensive zu viele Fehler leistete. „Wir haben nicht die Geduld wie zu Rundenbeginn“, betont der frühere Melsunger. Das ist insofern besonders ärgerlich, weil die Hintermannschaft der Göppinger um die Abwehrrecken Kresimir Kozina und Jacob Bagersted insgesamt recht stabil steht.

Die Lage im Angriff hat sich jüngst dadurch verschärft, dass der Ex-Magdeburger Nemanja Zelenovic wegen eines Innenbandanriss eine zweimonatige Zwangspause einlegen muss. Dadurch ist Schöngarth besonders gefordert. Für Entlastung auf Halbrechts kann der langjährige Nationalspieler Tim Kneule sorgen. Andere Möglichkeiten besitzt Hartmut Mayerhoffer nicht.

Der neue Frisch-Auf-Trainer, zuvor in Bietigheim unter Vertrag, hatte einen vielversprechenden Start. „Er ist sehr detailversessen, macht ein super Training und legt größten Wert auf mannschaftliche Geschlossenheit“, lobt Schöngarth seinen Coach. Der Rückraum-Hüne hofft, dass sein Team in Kassel viele Treffer aus dem Tempogegenstoß wirft und die Siegesserie gegen Melsungen fortsetzt. In der vergangenen Runde entschieden die Göppinger nicht nur das Heimspiel gegen die MT zu ihren Gunsten, sondern gewannen auch an der Fulda 30:27. Dabei glänzte der schnelle Linksaußen Marcel Schiller mit zehn Treffern. Seinerzeit hieß der Coach noch Rolf Brack. Im Juni dieses Jahres hatten sich die Schwaben dann vom früheren Balinger Handball-Lehrer getrennt.

Zwar sind mittlerweille sechs Jahre vergangen, dass Schöngarth für die MT auf Torejagd ging. Wenn er aber am Sonntag aufläuft, werden ihn trotzdem die Fans besonders herzlich empfangen. Der 29-Jährige ist mit einer gebürtigen Melsungerin verheiratet. Ende des Jahres werden sie erstmals Eltern. Geburtstermin ist der 26. Dezember.