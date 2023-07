Sieg, neues Trikot und viele Fans: Ein ereignisreiches Wochenende für die MT Melsungen

Von: Maximilian Bülau

Viel los: 700 Fans waren bei der Mannschaftsvorstellung der MT im Melsunger Schlossgarten. © Richard Kasiewicz

Ein Kompliment machte Michael Allendorf, Sportdirektor des Handball-Bundesligisten MT Melsungen, am Freitag den Organisatoren.

Melsungen – Während der Mannschaftsvorstellung im Melsunger Schlosspark sagte er augenzwinkernd: „Das mit dem Wetter habt ihr prima hinbekommen.“ Es war der Auftakt eines ereignisreichen Wochenendes, das mit einem Testspiel bei Großwallstadt am Sonntag sein Ende nahm.

Der Test

Ein gutes Vorbereitungsspiel sei es gewesen, sagte Allendorf. Intensiv, mit einem guten Niveau und einer gewissen Härte. Am Ende setzte sich die MT beim Zweitligisten mit Ex-Trainer Michael Roth auf der Bank 35:29 (19:16) durch. „Wir haben viel gewechselt, verschiedene Reihen ausprobiert. Auch deswegen war es nicht so deutlich am Ende“, resümierte Allendorf das zweite Testspiel nach dem Duell mit der eigenen zweiten Mannschaft, bei dem der leicht angeschlagene Arnar Freyr Arnarsson geschont wurde. Manuel Hörr war dafür dabei.

Torschützen: Jonsson 6, Kastening 6, Pavlovic 4, Martinovic 4 Moraes 3, Kühn 3, Ignatow 3, Kristopans 1, Mandic 1, Häfner 1, Sipos 1, Hörr 1, Drosten 1

Das Trikot

Es wurde zum Ende der Veranstaltung am Freitag vor gut 700 Fans das erste Mal gezeigt. Die neue Spielkleidung der MT hält keine überraschenden Farben bereit – Rot, Schwarz und Weiß stehen im Mittelpunkt. Als Erste durften Neuzugang Dainis Kristopans, Torhüter Nebojsa Simic sowie Außen Timo Kastening die neue Spielkleidung präsentieren. Kristopans hatte das weiße Auswärtsshirt mit grauen Sponsorenstreifen in der Mitte an, Simic das schwarze Keeper-Outfit und Kastening das Heim-Trikot, bei dem auf mehr Rot als Schwarz gesetzt wird. Der Klub selbst bezeichnet die Jerseys in einer Pressemitteilung als etwas schlichter.

Die Vorstellung

Schlicht ging es bei der Mannschaftsvorstellung nicht zu. Das lag am Ambiente im Melsunger Schlosspark. Das lag aber auch an den vielen Fans, die bei bestem Wetter – erst später am Abend regnete es – gekommen waren. Trainer Roberto Garcia Parrondo richtete sich mit deutlichen Worten an den Anhang: „Wir brauchen eure Hilfe“, sagte er.

Das Reden übernahm ansonsten zumeist Allendorf. Auf ein Saisonziel wollte sich der 36-Jährige nicht festnageln lassen. Enger zusammenrücken wolle man, sagte er. Das betreffe Spieler, Trainer und Fans. So könne man dann hoffentlich zusammen Erfolge feiern. Zwei Titel habe man schon inne, ergänzte Allendorf lachend: die des größten und kleinsten Spielers der Liga. Der größte ist natürlich Kristopans mit 2,15 Metern Körperlänge. Der kleinste ist der spanische Neuzugang Erik Balenciaga mit 1,68 Meter. (Maximilian Bülau)