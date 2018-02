Die Handball-Bundesliga nimmt wieder Fahrt auf - Löwen zum Auftakt im Einsatz

Zum Auftakt am heutigen Donnerstag (ab 19 Uhr) ist unter anderem Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen im Einsatz. Fragen und Antworten:

Nur ein spanischer EM-Teilnehmer verdient sein Geld zurzeit in Deutschland: Gedeon Guardiola ist der Abwehrchef von den Löwen. Zumindest indirekt beteiligt war auch der Co-Trainer des Tabellendritten TSV Hannover-Burgdorf. Denn Iker Romero fungierte in Kroatien bei den Iberern als Teammanager.

Der zweimalige Titelträger Rhein-Neckar Löwen, weil er die wenigsten Minuspunkte auf dem Konto hat. Allerdings fällt eine Prognose für den weiteren Saisonverlauf überaus schwer - der Titelkampf ist heiß. Den Spitzenreiter aus Mannheim und den Tabellenachten Leipzig trennen nur sieben Zähler. Die Löwen um Torwart Mikael Appelgren müssen zwar in der Rückrunde unter anderem noch nach Kiel, Hannover und Berlin, haben aber zum Ende der Spielzeit hin nur noch Heimspiele: gegen Melsungen, Ludwigshafen und Leipzig.

+ Michael Allendorf

Eine spannende Frage. Denn von den ersten acht Mannschaften in der Tabelle tanzen bis auf die MT Melsungen alle Teams auf mindestens zwei Hochzeiten. „Wir haben den Vorteil, dass wir uns auf jedes Spiel in Ruhe und konzentriert vorbereiten können“, sagt MT-Linksaußen Michael Allendorf, „und wir wollen noch einmal bisschen klettern.“ In der vergangenen Serie waren die Nordhessen im Frühling die Mannschaft der Stunde, als sie 19:1 Punkte in Folge eroberten. „Wir wissen, wie wichtig es ist, in einen Lauf zu kommen. Dann trittst du auch auswärts mit breiter Brust auf“, ergänzt Allendorf.