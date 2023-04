Für die Handball-Nationalspieler der MT Melsungen wird es jetzt ernst

Von: Björn Mahr

Muss mit Montenegro im Kosovo und gegen Bosnien-Herzegowina ran: MT-Torwart Nebojsa Simic. © Andreas Fischer

Elf MT-Profis in Europa unterwegs – Einige müssen sich noch für EM qualifizieren

Diese Woche steht im Zeichen der Handball-Nationalmannschaften – und damit sind elf Profis des Bundesligisten MT Melsungen in Europa unterwegs. Wir geben einen Überblick:



Der Abschluss im EHF Euro Cup: Voraussichtlich drei Akteure der MT sind in dieser Woche in diesem Wettbewerb im Einsatz: Timo Kastening und Kai Häfner für Deutschland sowie Agustin Casado für Spanien. Häfner ist allerdings angeschlagen. Am Euro Cup nehmen die vier Nationen teil, die von vornherein für die Europameisterschaft im kommenden Jahr qualifiziert sind: EM-Gastgeber Deutschland, Titelverteidiger Schweden, Vize-Europameister Spanien sowie der Dritte Dänemark.

Das deutsche Team von Bundestrainer Alfred Gislason ist ohne Punktgewinn Tabellenletzter. Schweden, das am Donnerstag ab 18.35 Uhr (Sportschau.de und ARD-Mediathek) die DHB-Auswahl in Kristianstad empfängt, führt das Klassement verlustpunktfrei an. Ihren letzten Auftritt hat die deutsche Mannschaft am Sonntag ab 15.35 Uhr (ARD) gegen die Spanier.



Kreisläufer: Arnar Freyr Arnarsson. © Schachtschneider, Dieter

Der Kampf um die EM-Startplätze: Ein Melsunger Profi kann den kommenden Partien recht entspannt entgegenblicken. Andre Gomes und das portugiesische Team haben schon vor den letzten Gruppenspielen in der Türkei (morgen) und in Coimbra gegen Luxemburg (Sonntag) einen EM-Startplatz sicher.

Beste Chancen besitzen auch die Isländer mit den beiden Melsungern Arnar Freyr Arnarsson und Elvar Örn Jonsson. Gegner in dieser Woche sind Israel (Donnerstag in Tel Aviv) sowie Estland (Sonntag in Reykjavik). „Es werden harte Spiele. Die Partien sind sehr wichtig für uns“, sagt Arnarsson.

Zumindest vor den abschließenden Begegnungen etwas zittern muss noch MT-Torwart Nebojsa Simic mit der montenegrinischen Auswahl, die am Donnerstag im Kosovo und am Sonntag in Podgorica gegen Bosnien-Herzegowina spielen muss. „Wir haben in den Hinspielen gezeigt, dass wir die bessere Mannschaft sind“, erklärt Simic. „das wollen wir nun wiederholen.“



Zwei Schritte warten auch noch auf Melsungens Linksaußen David Mandic und das kroatische Team. Morgen sind die Kroaten bei Spitzenreiter Griechenland zu Gast, am Sonntag empfangen sie dann schließlich in Rijeka Belgien.



Im Tor: Adam Morawski. © DIETER Schachtschneider

Spannend wird es für die Polen mit MT-Schlussmann Adam Morawski. Am Donnerstag geht es für den Zweitplatzierten nach Vigevano zu den punktgleichen Italienern, die auf Rang drei liegen. Am Sonntag treten die Polen vor heimischer Kulisse gegen Lettland an. „Ich kann mit einem guten Gefühl zur Nationalmannschaft reisen“, sagte Morawski nach seiner Gala-Vorstellung vergangenen Donnerstag in der Bundesliga gegen den HC Erlangen.



Die Außenseiter: Schlusslicht Litauen, das den erfahrenen Melsunger Mittelmann Aidenas Malasinskas im Aufgebot hat, möchte sich an den letzten beiden Spieltagen teuer verkaufen. Gegen Ungarn und in der Schweiz sind die Litauer krasser Außenseiter.

Sollten sie noch auf den dritten Rang springen, hätten sie eine kleine Chance, sich zu qualifizieren. Von den acht Drittplatzierten werden die besten vier im kommenden Jahr in Deutschland dabei sein. Deutlich besser ist die Ausgangslage zurzeit für die Färöer, die erstmals in ihrer Handball-Historie auf eine Teilnahme an einem großen Turnier hoffen dürfen.



Die Auslosung: Am 10. Mai findet die Auslosung für die sechs EM-Vorrundengruppen mit je vier Mannschaften statt. Gelost wird in Düsseldorf, wo am 10. Januar in der Merkur-Spielarena das Eröffnungsspiel ausgetragen wird.

Der Südamerikaner: Melsungens Kreisläufer Rogerio Moraes absolviert in dieser Woche mit der brasilianischen Nationalmannschaft einen Lehrgang im französischen Montpellier. Das Training dient schon der Vorbereitung auf die panamerikanischen Spiele im Herbst in Santiago de Chile. (Björn Mahr)