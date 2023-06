Gebürtiger Melsunger Ole Pregler über den Start der U21-Handball-WM

Von: Björn Mahr

Deutsches Handball-Talent mit Melsunger Wurzeln: Ole Pregler (rechts, hier bei einem Länderspiel Anfang des Jahres in Hannover gegen Frankreich). © Imago/WoLF-SPORTFOTO

Am Dienstag beginnt die Handball-Weltmeisterschaft der U21-Junioren. Im Interview sprechen wir mit dem gebürtigen Melsunger Ole Pregler über das Turnier.

Melsungen/Hannover – Der Countdown läuft. Am Dienstag beginnt die Handball-Weltmeisterschaft der U21-Junioren in Deutschland und Griechenland. Wenn das Team von Bundestrainer Martin Heuberger am ersten Turniertag ab 19.30 Uhr (eurosport) in der Swiss Life Halle in Hannover gegen Libyen antritt, mischt auch ein waschechter Melsunger mit: Spielmacher Ole Pregler vom Bundesligisten VfL Gummersbach. Wir haben mit dem 21-Jährigen über das Turnier gesprochen.

Hatten Sie für diesen Sommer Urlaub geplant?

Nein, tatsächlich nicht, weil ich gehofft habe, dass ich bei der Junioren-WM dabei sein werde. Und weil meine Verlobte schwanger ist und es bis zur Geburt nur noch etwas mehr als zwei Monate sind, haben wir entschieden, dass wir auch nach dem Turnier zu Hause bleiben werden. Wir werden nur mal unsere Familien besuchen.

Wie schwer fiel Ihnen der Abschied von Ihrer schwangeren Freundin?

Alles in Ordnung. Heute Morgen hat sie mir erzählt, dass man schon sehen kann, wie der Kleine gegen ihren Bauch tritt. Das ist natürlich etwas schade, dass ich das jetzt nicht hautnah miterleben kann. Aber ich weiß, dass alles gut laufen wird.

Wie groß ist die Vorfreude auf das WM-Turnier?

Schon groß. Wir sind es zwar gewohnt, in großen Hallen und vor vielen Zuschauern zu spielen – aber ein Turnier im eigenen Land, das ist schon etwas Besonderes. Besonders aufgeregt bin ich deswegen aber jetzt noch nicht.

Inwiefern war es nicht so einfach, kurz nach Ende der Bundesliga-Saison den Schalter umzulegen?

Es war in der Tat etwas schwieriger. Die Arbeit hier ist anders als der Bundesliga-Alltag. (schmunzelt) Ein, zwei freie Tage wären sicher nicht schlecht gewesen. Doch schon an den ersten Tagen hat sich alles gut zusammengefunden. Unser Bundestrainer Martin Heuberger weiß genau, wie er die Trainingsbelastung steuern muss.

Was nehmen Sie sich für die Weltmeisterschaft vor?

Persönliche Ziele habe ich nicht. Egal, ob ich fünf, 15 oder 60 Minuten spiele – ich will nur dem Team helfen.

Inwieweit können Ihnen die vielen Einsatzzeiten durch den zwischenzeitlichen Ausfall von Spielmacher Dominik Mappes in Gummersbach helfen?

In der Bundesliga erlebst du einige Stress-Situationen. Dadurch nimmst du natürlich einiges mit. Und für mein Selbstbewusstsein war diese Serie auf jeden Fall gut.

Was zeichnet das deutsche Team aus?

Die guten Wechselmöglichkeiten. Wir haben sehr unterschiedliche Spielertypen im Kader. Egal, wer da spielt – das Niveau sinkt nicht. Die starke Breite im Team haben wir den anderen Nationen voraus. Eine Startsieben ist bei uns nicht leicht zu benennen.

Welche Erwartungen haben Sie an die Vorrundengruppe in Hannover?

Unser Anspruch ist es, ohne Minuspunkte aus der Vorrundengruppe zu kommen. Auch wenn wir die drei afrikanischen Gegner nicht ganz so gut kennen.

Wie viel Unterstützung erwarten Sie von den Rängen?

Ich hoffe, dass bei unseren Spielen die Halle voll ist und eine gute Stimmung herrscht.

Konnten Sie alle Kartenwünsche von Familie und Freunden erfüllen?

Pro Partie bekommt jeder Spieler fünf Karten für die eigene Familie. Meine Freundin wird dabei sein, auch meine Mutter und meine Geschwister werden mich unterstützen.

Zur Person Ole Pregler (21) ist gebürtiger Melsunger. Er erlernte auch bei seinem Heimatklub MT Melsungen das Handball-Einmaleins und machte beim nordhessischen Handball-Bundesligisten seine ersten Schritte als Profi. 2021 ging er zum VfL Gummersbach. Zunächst war der talentierte Mittelmann nur an die Oberbergischen ausgeliehen. Jetzt besitzt er beim Traditionsklub einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Für die U21-Auswahl bestritt der Spielmacher bislang fünf Länderspiele. Pregler ist verlobt. Er und seine Freundin Jana erwarten im September ihr erstes Kind. (Björn Mahr)