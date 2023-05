Geburtstag des MT-Melsungen-Fanclubs Bartenwetzer: Ex-Kapitän Nenad Vuckovic kehrt für einen Tag zurück

Von: Björn Mahr

Das war bei seinem Abschied 2017: Nenad Vuckovic mit Sohnemann Andrej. © Andreas Fischer/nh

Serbe und andere Handball-Größen heute bei Geburtstag des MT-Fanclubs Bartenwetzer zu Gast

Am 4. Juni 2017 betrat Nenad Vuckovic zum letzten Mal für den Handball-Bundesligisten MT Melsungen den Boden in der Kasseler Rothenbach-Halle. Nach dem 28:26-Sieg gegen Leipzig, bei dem er wegen eines Mittelhandbruchs zum Zuschauen verdammt war, wurde der ehemalige Kapitän verabschiedet. Die Aufsichtsratsvorsitzende Barbara Braun-Lüdicke konnte ihre Tränen nicht verbergen. Fast genau sechs Jahre später kehrt der Serbe nun für einen Tage nach Melsungen zurück. Der Grund: Der Fanclub Bartenwetzer feiert heute ab 18 Uhr auf dem Parkplatz am Sand seinen 20. Geburtstag. Wer sonst eignet sich besser dafür, an die besonderen Momente des Bundesligisten zu erinnern, als Vuckovic, der von 2008 bis 2017 für die MT tätig war.

„Alle, die mich kennen, wissen, was mir Melsungen bedeutet. Das ist meine zweite Heimat. Ich freue mich nun, viele bekannte Gesichter wiederzusehen“, sagt der mittlerweile 42-Jährige. Dafür setzt er sich heute Morgen in Belgrad ins Flugzeug Richtung Dortmund, morgen geht es zurück in Serbiens Hauptstadt, wo er mit Frau Marija und den beiden Söhnen Aleksa und Andrej lebt.

Neben Vuckovic können sich die Besucher (der Eintritt ist frei) heute auf zwei weitere frühere Melsunger Spieler freuen. So haben mit Karsten Wöhler und Daniel Holl zwei Aufstiegshelden ihr Kommen zugesagt. Ehemalige Melsunger Spieler wie Felix Danner und Johannes Sellin können wegen Liga-Einsätzen nicht nach Melsungen reisen, haben aber Grußbotschaften geschickt.

Karin Wenderoth und Marion Viereck vom Fanclub planen Interviews mit dem einen oder anderen besonderen Gast. Auch vom aktuellen Bundesliga-Team werden einige Spieler erwartet. Zudem werden sich die Spieler der zweiten und dritten Mannschaft unter die Besucher mischen.

Das Profi-Team legt zurzeit eine kurze Trainingspause ein. Erst am kommenden Donnerstag bestreitet die Mannschaft von Trainer Roberto Garcia Parrondo wieder ein Spiel – dann geht es ab 19.05 Uhr in der Kasseler Rothenbach-Halle gegen die Rhein-Neckar Löwen. Für die Partie gibt es noch Karten im Vorverkauf.

Am Tag vor Himmelfahrt absolvierte die Mannschaft noch eine Einheit im BLU in Guxhagen. Dort verschaffte sich mit Simon Overkamp, erst seit dem 1. Januar dieses Jahres tätiger Bundestrainer Athletik des Deutschen Handball-Bundes (DHB), einen Überblick über die Arbeit von MT-Athletikcoach Florian Sölter.

Zum Festprogramm des Fanclubs Bartenwetzer gehört auch eine Tombola. Der Erlös kommt den Flutopfern der Gemeinde Schuldt im Ahrtal zugute. (Björn Mahr)

