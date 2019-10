Gewinnen Sie 5x2 Karten für das Spiel MT Melsungen gegen HC Erlangen

Fünfter Sieg in Folge – und das gegen den bis dahin ungeschlagenen Spitzenreiter Hannover: Handball-Bundesligist MT Melsungen ist zurzeit nicht aufzuhalten. Am 17. Oktober geht es gegen Erlangen - wir verlosen Karten für das Spiel.

Die MT Melsungen ist derzeit im Höhenflug. Mit etwas Glück können Sie bei der Partie MT Melsungen gegen HC Erlangen am 17. Oktober dabei sein.

Nach dem 31:25-Erfolg gegen den Spitzenreiter Hannover sind die Handball-Bundesligisten derzeit scheinbar kaum aufzuhalten.

Eine spannende Partie wird auch das Spiel gegen den HC Erlangen sein. Und Sie können dabei sein: Wir verlosen 5x2 Karten für das Spiel am Donnerstag, 17. Oktober. Das Spiel startet um 19 Uhr in der Rothenbach-Halle in Kassel.

Einfach das untenstehende Formular bis Freitag, 11. Oktober 2019, um 10 Uhr ausfüllen. Die Gewinner werden ausgelost und hier im Artikel veröffentlicht. (red)