Glandorf stand schon damals vor ihm: Das ist Flensburgs neuer Trainer Mark Bult

Donnerstag ist MT im Norden zu Gast

+ © Imago/Claus Bergmann Kennen sich bereits aus gemeinsamen Nordhorner Zeiten: Holger Glandorf (links), heute Geschäftsführer der SG Flensburg-Handewitt, und Mark Bult, der nun Cheftrainer ist. © Imago/Claus Bergmann

Es waren die erfolgreichsten Jahre in der Geschichte der HSG Nordhorn. Zwischen 1999 und 2009 gehörte der Klub aus dem Südwesten Niedersachsens zehn Jahre in Folge der Handball-Bundesliga an.

Kassel – 2002 wurde Nordhorn Vizemeister, belegte in dieser Phase immer einen Platz unter den ersten Zehn – bis zur Insolvenz und dem Zwangsabstieg 2009. 2005 erreichte Nordhorn das Final Four des Pokals – eine von insgesamt vier Teilnahmen – und erreichte mit Platz drei das beste Ergebnis.

Damals standen als Spieler unter anderen Mark Bult, Holger Glandorf, Maik Machulla und Ljubomir Vranjes auf der Platte, als die Niedersachsen zunächst das Halbfinale mit 36:38 nach Verlängerung gegen die SG Flensburg-Handewitt verloren, das Spiel um Platz drei 35:33 nach Siebenmeterwerfen gegen Göppingen gewannen. Pokalsieger wurde am Ende Flensburg.

Interessant sind die Namen der damaligen Spieler im Hinblick auf ihren weiteren Werdegang. Glandorf wechselte 2009 nach Lemgo, 2011 weiter zu Flensburg und ist seit dem vergangenen Sommer Geschäftsführer des Klubs. Vranjes zog es bereits 2006 als Spieler nach Flensburg, wo er 2009 seine Karriere beendete und von 2010 bis 2017 Trainer war. Machulla spielte zwischen 2012 und 2015 für die SG und war von 2012 an zudem erst Co-Trainer und schließlich Nachfolger als Chefcoach von Vranjes. Und Bult beendete wie die anderen drei seine Karriere bei den Flensburgern, er 2017. Seitdem war er Co-Trainer unter Machulla. Nachdem dieser entlassen wurde, ist er nun Chef. Befördert hat ihn eben Glandorf, mit dem er sich nicht nur einen Verein teilte, sondern auch die Position. Beide spielten im rechten Rückraum, Glandorf in Nordhorn damals als Nummer eins, Bult als Nummer zwei. In gewisser Weise steht Glandorf also noch immer vor Bult.

Für den Niederländer Bult wird die Partie heute zuhause gegen die MT Melsungen das erste Spiel als Trainer in der ersten Reihe (19.05 Uhr/Sky). Wie aus Flensburg zu hören ist, soll der 40-Jährige – je nachdem, wie er seine Chance nutzt – auch die Möglichkeit haben, über die Saison hinaus diese Stelle zu bekleiden. Weitere Kandidaten sind Dänemarks Nationaltrainer Nikolaj Jacobsen, Schwedens Coach Glenn Solberg sowie Nicolej Krickau, der derzeit GOG Svendborg Gudme in Dänemark betreut.

Einer, der Bult den Job auch langfristig zutraut, ist Arjan Haenen, Co-Trainer der MT Melsungen. Haenen und Bult kennen sich aus der niederländischen Nationalmannschaft, für die beide gespielt haben. „Es waren nicht viele Partien. Aber schon ein paar. Mark war immer ein ruhiger Typ. Er hat auf Halbrechts gespielt, ich war Rechtsaußen. Ich habe also schon hin und wieder mal einen Ball von ihm bekommen“, erzählt Haenen. Und er fügt an: „Ich bin gespannt, wie er seine neue Rolle jetzt ausfüllt. Aber ich traue es ihm auf jeden Fall zu und würde mich für ihn freuen, wenn er auch über diese Saison hinaus Trainer bleibt.“

Dafür wäre ein Sieg heute gegen Haenens Melsunger natürlich ein erster Schritt. „Es kann sein, dass die Flensburger nach dem Trainerwechsel verunsichert sind. Es kann aber auch sein, dass dieser neue Energie freisetzt“, sagt Haenen. „Es wäre jedenfalls gut, wenn seine erfolgreiche Zeit nicht heute beginnt“, merkt er lachend an. (Maximilian Bülau)