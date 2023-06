Schöne Zeit mit dunklem Fleck: Gleb Kalarash vor seinem letzten Spiel für die MT Melsungen

Handball-Bundesliga

Von den Fans gefeiert: Gleb Kalarash bei der Verabschiedung am Mittwochabend in Kassel.

Der russische Handballer Gleb Kalarash bestreitet heute ab 15.30 Uhr beim HSV Hamburg sein letztes Spiel für die MT Melsungen.

Melsungen – Als Gleb Kalarash im Oktober 2021 zum Handball-Bundesligisten MT Melsungen kam, war er nur als Ersatz für den langzeitverletzten Abwehrhünen Finn Lemke gedacht. Doch dann erzielte der Russe auch immer wieder Tore vom Kreis und aus dem schnellen Gegenstoß. Vor seinem letzten Einsatz für die MT heute ab 15.30 Uhr beim HSV Hamburg steht er bei insgesamt 75 Toren. „Ich hätte noch mehr machen können“, sagt Kalarash schmunzelnd. „Aber es freut mich. Wenn man mich im Angriff braucht, bin ich da.“

Weil auf ihn Verlass war, weil er offenkundig immer alles für die MT gegeben hat, sind nicht wenige Melsunger Fans enttäuscht, dass er in diesem Sommer den Klub verlassen muss. Ursprünglich sollte er auch noch in der nächsten Saison für die Nordhessen im Einsatz sein. Dann kam ein beispielloser Vertragszoff, der die Verantwortlichen des Klubs in einem schlechten Licht erschienen ließ. „Das ist ein dunkler Fleck auf meiner sonst schönen Zeit in Melsungen. Ich wäre gern geblieben“, erklärt der gebürtige Moskauer. Inzwischen haben sich Kalarash und die MT geeinigt. Nach Bild-Informationen soll der 32-Jährige eine Ablöse in Höhe von 70 000 Euro netto bekommen.

Wiedersehen am Sonntag: Gleb Kalarash (rechts) mit seinem russischen Landsmann Azat Waliullin bei der WM 2017.

Nach dem 30:29 am Mittwoch in der Kasseler Rothenbach-Halle gegen den ASV Hamm-Westfalen wurde der Defensivmann von der MT verabschiedet. Als er mit weit ausgebreiteten Armen auf die Bühne stürmte, klatschten die Zuschauer begeistert in die Hände. Sportdirektor Michael Allendorf dankte dem Osteuropäer: „Gleb, du hast der Mannschaft vom ersten Moment an weitergeholfen.“ 47 Zeitstrafen und zwei Rote Karten beweisen seine Kompromisslosigkeiten in der Abwehrarbeit, sind aber auch Belege für seine unbändige Leistungsbereitschaft.

Neuer Abwehrchef der Melsunger wird der Ungar Adrian Sipos vom Top-Klub Telekom Veszprem. Kalarash geht praktisch den umgekehrten Weg – er hat einen Vertrag beim zweiten ungarischen Spitzenverein Pick Szeged unterschrieben. „Ich bin froh, wieder in der Champions League zu spielen“, betont der Russe. Die Stadt Szeged kennt er bislang nur aus seinen damaligen Gastspielen mit Vardar Skopje.

Noch hat er aber mit seinem aktuellen Arbeitgeber Melsungen eine Aufgabe vor sich. „Mein größter Wunsch ist es, die Saison mit vier Siegen in Folgen zu beenden. Das wäre ein schöner Abschluss“, sagt Kalarash. Das Thema Europacup ist spätestens seit Donnerstagabend, seit dem Kantersieg des Mitkonkurrenten TSV Hannover-Burgdorf, praktisch abgehakt. Selbst wenn die Niedersachsen noch einmal verlieren sollten, spräche die Tordifferenz für sie. Auch Gegner Hamburg hat deutlich bessere Karten.

In der Barclays-Arena kommt es zum Wiedersehen mit Azat Waliullin, dem einzigen Russen neben Kalarash in der ersten Liga. Beide kennen sich aus gemeinsamen Zeiten in der Nationalmannschaft – und schätzen sich. Waliullin, gebürtig aus Tscheljabinsk, wird zwar vor allem in der Deckung eingesetzt, ist aber auch immer für ein paar Treffer gut. Bei der 32:36-Niederlage des HSV am Mittwoch in Berlin war er mit sechs Toren bester Werfer seines Teams. „Wir müssen auf Azat aufpassen, er ist ein Shooter“, warnt der Melsunger Verteidiger vor seinem gleichaltrigen Landsmann. Danach heißt es Abschied zu nehmen, von der MT, von der Bundesliga, von Aidenas Malasinskas, seinem Nachbarn in Melsungen.

„Es war eine schöne Erfahrung bei der MT“, betont Kalarash. Er wird seine Spielerkollegen in guter Erinnerung behalten: „Wenn ich etwas gebraucht habe, wurde mir immer geholfen.“