Großer Kampf nicht belohnt: MT Melsungen verliert Topspiel gegen die Füchse Berlin

Kassel. Über weite Strecken sa es so aus, als sollten die Melsunger Bundesliga-Handballer im Topspiel bei den Füchsen Berlin etwas Zählbares mitnehmen. Doch in der Schlussphase waren die Gastgeber so abgezockt, dass sie einen 32:29 (15:17)-Sieg feierten.

So blieb der große Kampf der Nordhessen unbelohnt. Die MT fand vor 8800 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gut ins Spiel. Wenn es besonders wichtig ist, in einem Topspiel voll fokussiert zu sein, dann erfüllte das Team diese Vorgabe. Torwart Nebojsa Simic, seit Wochen ein glänzender Rückhalt, wehrte den ersten Wurf von Steffen Fäth ab – und auf der Gegenseite traf Julius Kühn. Zwar gingen die Füchse kurz danach mit 3:2 in Führung, das war aber das einzige Mal im ersten Durchgang. In der Folgezeit bestimmten die Melsunger das Geschehen.

Dabei schenkte Trainer Michael Roth diesmal einer Aufbaureihe mit Timm Schneider, Michael Müller und Julius Kühn das Vertrauen – dies war die richtige Entscheidung. Immer mit mindestens zwei Treffern lagen die Gäste vorn. Weil Simic Siebenmeter von Hans Lindberg und Petar Nenadic entschärfte, seine Vorderleute viele Würfe blockten und im Angriff Rechtsaußen Tobias Reichmann und seine Kollegen wichtige Treffer markierten, wuchs der Vorsprung sogar noch auf drei Tore an. Beim 15:12 verwertete Youngster Johannes Golla gekonnt einen Abpraller (26.). Nachdem Berlin mit dem gefährlichen Paul Drux zum 15:15 ausgeglichen hatte, schlug die MT zurück. Durch wen? Na klar, durch Reichmann, der nicht weit von der Max-Schmeling-Halle entfernt vor 29 Jahren zur Welt kam und sicherlich besonders motiviert in die Partie ging.

Eine Pausenführung heißt in Berlin nicht viel. Das wissen die Melsunger aus eigener Erfahrung nur zu gut. Und die Füchse kamen aus ihrem kleinen Loch gekrochen: Angeführt von Superstar Petar Nenadic, der den Gleichstand zum 20:20 herstellte. Die Halle kochte – umso mehr, als Berlins Erik Schmidt in Höhe der Mittellinie Timm Schneider anrempelte und dafür eine Zeitstrafe kassierte (40.).

In der 44. Minute gingen die Hauptstädter zum zweiten Mal an diesem Mittag in Front. Bjarki Elisson verwandelte einen Tempogegenstoß zum 24:23. Nun lag das Momentum aufseiten der Hausherren. Bitter für Melsungen: Reichmann musste nach seinem wichtigen Kontertor zum 24:24 vorübergehend runter vom Feld – Knöchelverletzung?

Mehr Spannung geht nicht? Doch. Nach einerm Foul von Nenadic an Michi Müller bekam der Füchse-Stratege zunächst eine Zwei-Minuten-Strafe aufgebrummt. Weil er sich danach nicht im Griff hatte, sah er noch die Rote sowie die Blaue Karte. Er wird also erst einmal gesperrt. Kurz darauf kassierte allerdings Mesungens Kreisläufer Felix Danner seine dritte Zeitstrafe (49.). Womit für ihn ebenfalls der Arbeitstag beendet war. Es war längst kein leichtes Spiel mehr für die Schiedsrichter Marc Fasthoff und Peter Behrends aus Düsseldorf.

Melsungen hatte nun zusehends in einer Probleme, mit den Gastgebern Schritt zu halten. Auch deshalb, weil Silvio Heinevetter im Füchse-Kasten immer stärker wurde. Steffen Fäth markierte das 28:25 für den Zweitplatzierten (55.). Die Vorentscheidung? Noch nicht. Aber nachdem Drux im Nachsetzen zum 30:27 erfolgreich war, war zumindest klar, dass es nicht für einen Sieg reichen würde. Mit dem 31:28 durch Steffen Fäth zwei Minuten vor Ende war die Partie praktisch entschieden.