Ein Wiedersehen in Großwallstadt: Michael Roth, Stefan Salger und Lutz Anders treffen mit TVG auf die MT Melsungen

Von: Björn Mahr

Früher MT, jetzt TVG: Trainer Michael Roth. © Imago/Eibner

Am 6. April 2018 trennte sich Handball-Bundesligist MT Melsungen von seinem langjährigen Erfolgstrainer Michael Roth. Zum ersten Mal seit mehr als fünf Jahren werden sich am Sonntag ab 15 Uhr die Wege wieder kreuzen.

Dann testet der TV Großwallstadt in der heimischen HS Arena gegen die MT – und da Roth im Sommer als Coach zum Zweitligisten zurückgekehrt ist, gibt es für ihn ein Wiedersehen mit einigen ehemaligen Weggefährten.

„Etwas wirklich Besonderes wäre es, wenn das Spiel in der Kasseler Rothenbach-Halle stattfinden würde. So ist es ein normales Vorbereitungsspiel“, sagt Roth, „aber klar ist auch: Die MT wird für mich immer etwas Besonderes bleiben.“ Während seiner Amtszeit (2010 bis 2018) schaffte er es unter anderem, das Team ins erste Tabellendrittel und ins Viertelfinale des Europapokals zu führen. An diese Erfolge konnten die Melsunger in den vergangenen Jahren nicht mehr anknüpfen.

Als Roth die MT verlassen musste, liefen bereits Torwart Nebojsa Simic und Julius Kühn für die Nordhessen auf. Auch Dimitri Ignatow stand in Melsungen unter Vertrag. Der jetzige Sportdirektor Michael Allendorf spielte lange unter dem erfahrenen Handball-Lehrer auf Linksaußen.

Roth hatte sich damals für eine Verpflichtung des talentierten Stefan Salger stark gemacht. Als der Rückraum-Rechte aber im Sommer 2018 in Melsungen einstieg, hieß der Trainer bereits Heiko Grimm. Seit mehr als einer Woche arbeiten Roth und Salger aber nun doch noch zusammen. Einige Wochen bevor der TVG die Trainerfrage klärte, hatte der Altmeister bereits Salger für die kommenden beiden Spielzeiten unter Vertrag genommen. „Es war zwar Zufall. Jetzt bin ich aber froh, dass ich ihn bei mir habe“, betont Roth.

Der 2,07 m große Salger teilt sich den Job im rechten Rückraum mit dem mehr als 20 Zentimeter kleineren Frieder Bandlow. Der Cheftrainer spricht von „einer idealen Kombination“.

Zum Trainerteam der Großwallstädter gehören nicht nur Roths Vorgänger Vjacheslav Lochman (Assistent) und der frühere Bundesliga-Schlussmann Marcus Rominger (Torwarttrainer), sondern auch Lutz Anders. Der Nordhesse unterstützte Roth bereits bei der MT als Athletikcoach. „Lutz hat gut eingeschlagen“, sagt der 61-Jährige.

Den ersten kleinen Erfolg kann Zweitligist Großwallstadt bereits vorweisen. So trugen Roths Mannen den Sieg beim Untermain-Cup davon, den der TVG am vergangenen Wochenende ausrichtete. (Björn Mahr)