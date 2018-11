Handball-Welt diskutiert über Wurfuhr 

Steht dem Handball eine radikale Regeländerung bevor? Zumindest drei prominente Trainer fordern die Begrenzung der Angriffszeit durch eine Wurfuhr („Shot clock“) wie im Basketball.

Nach Alfred Gislason vom THW Kiel sowie dem isländischen Nationaltrainer Gudmundur Gudmundsson startete nun auch Nikolaj Jacobsen (46) von den Rhein-Neckar Löwen einen entsprechenden Vorstoß.

„Wenn man so weiter Handball spielen will, wird es meiner Meinung nach zu langweilig. Viele Angriffe dauern mittlerweile eineinhalb oder sogar zwei Minuten“, sagte Jacobsen dem Mannheimer Morgen. Er schlägt ein Zeitlimit von 40 Sekunden für jeden Angriff vor, in der Basketball-Bundesliga bleiben den Teams 24 Sekunden bis zum Abschluss. „Da werden zwar ein paar komische Würfe rauskommen“, sagt Jacobsen, „aber so, wie es jetzt läuft, verliert der Handball seine Attraktivität. Es ist zu lange, dass man jetzt spielen und aufbauen darf, bevor etwas passiert.“ Das eröffne kleinen Mannschaften eine größere Chance, meinte der Däne auch mit Bezug auf den 29:26-Sieg seiner Löwen am Sonntag gegen Erlangen.

Bei den nordhessischen Handballern fallen die Reaktionen auf diesen Vorschlag gemischt aus. Feuer und Flamme ist Tessa Bremmer, die Trainerin der Bad Wildunger Bundesliga-Frauen: „Die Einführung wäre nicht leicht, aber sie ist absolut richtig. Das ewige Zeitspiel von immer mehr Mannschaften nervt mich total.“ Dies mache das Spiel ebenso kaputt wie der Einsatz eines siebten Feldspielers – „das kann man sofort wieder abschaffen“.

Bei der MT Melsungen ist auch Routinier Michael Müller aufgeschlossen für eine Wurfuhr. „Ich kann mir das gut vorstellen, unser Spiel muss wieder attraktiver und schneller werden, weil doch immer mehr Teams das Spiel verschleppen.“ Das Nachdenken über das Limit sei gut, „ein Test wäre sehr interessant“.

Einen Kontrapunkt in der Diskussion setzt dagegen Michael Grimm. Der MT-Coach hält eine Wurfuhr für unnötig – aus zwei Gründen: „Zum einen ist die aktuelle Regelung mit Zeitspielanzeige der Schiedsrichter plus nachfolgend maximal sechs Pässen klar und eine deutliche Verbesserung gegenüber früher. Zum anderen ist diese Variante für viele Mannschaften ein gutes taktisches Mittel, an dem man festhalten sollte.“

Genau zwischen diesen beiden Positionen sieht sich Finn Lemke. „Der Handball ist derzeit sehr attraktiv. Auch der siebte Mann ist gut, verschafft dem Spiel eine neue Ebene – auch wenn ich das zunächst so nicht erwartet habe“, sagt der MT-Kapitän. „Ich bin grundsätzlich aufgeschlossen für Neues, das kann spannend sein.“ (sam/dpa/sid)