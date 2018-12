Handball live: MT Melsungen empfängt Flensburg-Handewitt

Es ist das letzte Heimspiel der MT Melsungen vor dem Weihnachtsfest - und ein echter Handball-Leckerbissen: Um 19 Uhr empfangen die Nordhessen den bisher verlustpunktfreien Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt.

Die Kasseler Rothenbach-Halle ist zum Auftritt des amtierenden Meisters seit Wochen restlos ausverkauft - im HNA-Radio sind wir aber ab 18.50 Uhr live und in voller Länge über unseren Anbieter Mixlr dabei. Sie können unserem Kommentator Jens Nähler aber auch direkt in diesem Artikel zuhören (Player oben). Selbstverständlich können Sie unseren Radio-Player auch auf Ihrer Webseite einbinden.

Den ausführlichen Spielbericht finden Sie nach der Partie an dieser Stelle.

Vor dem Spiel: Melsungen vs. Flensburg-Handewitt

Angesichts der extremen Verletzungsmisere der MT Melsungen lautet zunächst die spannendste Frage: Gibt es Rückkehrer aus dem Lazarett? Von sechs Spielern, die außer Gefecht sind, kehrt lediglich der noch immer leicht angeschlagene Felix Danner aufs Parkett zurück.

Kaum trainieren konnten Spielmacher Lasse Mikkelsen (Magen-Darm Grippe) und Rückraumspieler Simon Birkefeldt (grippaler Infekt), beide sind aber am Donnerstag dabei. Das gilt auch für Blitztransfer Roman Sidorowicz. Der Schweizer Nationalspieler wurde vom Tabellenführer Pfadi Winterthur geholt, seine Freigabe vom europäischen Verband ist rechtzeitig in Melsungen eingetroffen.

Ansonsten wird Heiko Grimm drei Spieler Jahrgang 2000 aus dem A-Jugend-Bundesligakader ins Aufgebot holen: Tomáš Piroch (Rückraum rechts) und Jona Gruber (Rückraum links) und Julian Damm (Kreis).

Grimm: "Für uns wird es entscheidend sein, wie wir mental mit unserer Situation umgehen. Die Chance auf einen guten Spielausgang hat man sportlich gesehen eigentlich immer.”

+ Melsungens Linksaußen Yves Kunkel © Hartung / nh

Das sieht auch Linksaußen Yves Kunkel: “Wer sechs Spiele mit nur einem Tor gewinnt, hat oft das Glück auf seiner Seite gehabt. Gerade das letzte Spiel zuhause gegen Wetzlar hat gezeigt, dass Flensburg angreifbar ist. Wobei man wissen muss, dass auch die Wetzlarer dort nicht in Bestbesetzung angetreten sind. Warum sollten also wir es nicht schaffen, Flensburgs Glückssträhne reißen zu lassen?”

Die SG Flensburg-Handewitt reist mit nahezu voller Kapelle an. Lediglich der zweite Torhüter Torbjørn Bergerud fällt aus (Kopftreffer im Training). Zur Unterstützung der Nummer 1, Benjamin Buric, rückt der 18-jährige Johannes Jepsen ins Aufgebot.

Mit dabei ist natürlich auch Ex-MT’ler Johannes Golla. Das Kreisläufertalent wechselte zu Saisonbeginn in den hohen Norden und hat sich dort schnell einen festen Platz im Team des Meisters erkämpft. Sein Trainer Maik Machulla warnt: “Wenn eine Mannschaft so dezimiert ist wie die MT, kann es für sie einfacher sein, weil die Erwartungen kleiner sind. Wir müssen es in Kassel definitiv besser machen, als zuletzt gegen Wetzlar”, sagt der SG-Coach.

Bisherige Bundesligavergleiche: 26 Spiele, davon 21 Siege SG, 1 Sieg MT, 4 mal unentschieden.

Ergebnisse letzte Saison:

15.02.2018, SG Flensburg-H. - MT Melsungen 33:29

21.09.2017, MT Melsungen - SG Flensburg-H. 25:30

Schiedsrichter in Kassel: Christoph Immel (Erkelenz) / Ronald Klein (Mettmann); DHB-Aufsicht Frank Böllhoff.

Infos zum Gegner: www.sg-flensburg-handewitt.de

Die TV-Übertragung von SKY startet um 18:30 Uhr, das HNA Liveradio um 18:55 Uhr.

Technische Hinweise

Wir übertragen das Spiel über Mixlr. Der Audiodienst bietet eine kostenlose App an (Android | iOS): Herunterladen, nach radiohna suchen und los geht's. Der am Anfang des Artikels eingebettete Player funktioniert auch auf mobilen Endgeräten.

Livestream-URL für Internetradios: http://edge.mixlr.com/channel/duhkm

