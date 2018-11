Handball live: MT Melsungen empfängt HC Erlangen

Zum drittletzten Heimspiel 2018 empfängt die MT Melsungen den HC Erlangen. Das Spiel wird Donnerstag um 19 Uhr angepfiffen. Wir übertragen live ab 18.50 Uhr im Radio.

Im Radio sind wir live und in voller Länge über unseren Anbieter Mixlr dabei. Sie können unserem Kommentator Jens Nähler aber auch direkt in diesem Artikel zuhören. Selbstverständlich können Sie unseren Radio-Player auch auf Ihrer Webseite einbinden.

Handball: Zwei Spiele ausverkauft

Für das Spiel gegen Erlangen sind noch knapp 1000 Plätze verfügbar. Die beiden folgenden Spiele gegen Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt (06.12.) und das Hessenderby gegen Wetzlar (27.12.) sind bereits ausverkauft.

Bisherige Vergleiche (Pflichtspiele in der 1. Bundesliga)

Seit dem Wiederaufstieg Erlangens in die 1. Bundesliga standen sich beide Teams sechs Mal gegenüber. Davon gewann die MT vier Spiele und der HC Erlangen eins. Einmal trennte man sich unentschieden. Im Team der Gäste: Ex-MT-Rechtsaußen Johannes Sellin.

Für das Saison-Hinspiel prophezeit Heiko Grimm, Trainer der MT Melsungen: "Erlangen ist beileibe nicht an seinem derzeitigen Tabellenplatz zu messen. Diese Mannschaft wird unsere Abwehr weit mehr fordern, als dies zuletzt Berlin getan hat."

Ergebnisse letzte Saison:

13.05.2018, MT Melsungen - HC Erlangen 32:21

25.11.2017, HC Erlangen - MT Melsungen 23:23

Schiedsrichter in Kassel: Nils Blümel / Jörg Loppaschewski (beide Berlin)

DHB-Spielaufsicht: Ralf Damian

Infos zum Gegner: hc-erlangen.de

Technische Hinweise

Wir übertragen das Spiel über Mixlr. Der Audiodienst bietet eine kostenlose App an (Android | iOS): Herunterladen, nach radiohna suchen und los geht's. Der am Anfang des Artikels eingebettete Player funktioniert auch auf mobilen Endgeräten.

Livestream-URL für Internetradios: http://edge.mixlr.com/channel/duhkm

