Handball live: MT Melsungen trifft auf den TuS Nettelstedt-Lübbecke

Kassel. Die MT Melsungen trifft am Sonntag in der heimischen Rothenbach-Halle auf den TuS Nettelstedt-Lübbecke. Wir übertragen die Partie ab 12.25 Uhr live im Radio.

Im Radio sind wir live und in voller Länge über unseren Anbieter Mixlr dabei. Sie können unserem Kommentator Jens Nähler aber auch direkt in diesem Artikel zuhören (siehe eingebundenen Radioplayer am Anfang des Artikels). Selbstverständlich können Sie unseren Radio-Player auch auf Ihrer Webseite einbinden.

Zwischenstände der Partie gibt es auf Kassel Live. Den ausführlichen Spielbericht finden Sie nach der Partie an dieser Stelle.

MT Melsungen - der Kader der Saison 2017/2018 Michael Roth © Koch Johan Sjöstrand © Koch Nebojsa Simic © Koch Arjan Haenen © Koch Dener Jaanimaa © Koch Felix Danner © Koch Finn Lemke © Koch Gabor Langhans © Koch Jeffrey Boomhouwer © Koch Johannes Golla © Koch Julius Kühn © Koch Lasse Mikkelsen © Koch Marino Maric © Koch Michael Allendorf © Koch Michael Müller © Koch Philipp Müller © Koch Timm Schneider © Koch Tobias Reichmann © Koch Mile Malesevic © Koch Sandor Balogh © Koch Jennifer Bajerke © Koch Matthias Horn © Koch Lutz Anders © Koch

Technische Hinweise

Wir übertragen das Spiel über Mixlr. Der Audiodienst bietet eine kostenlose App an (Android | iOS): Herunterladen, nach radiohna suchen und los geht's. Der am Anfang des Artikels eingebettete Player funktioniert auch auf mobilen Endgeräten.

Livestream-URL für Internetradios: http://edge.mixlr.com/channel/duhkm

