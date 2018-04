23:26 in Hannover: MT verliert in der letzten Viertelstunde

Hannover. Was für eine bittere Niederlage für die MT Melsungen! Eine Dreiviertelstunde dominierten die Nordhessen das Spiel bei der TSV Hannover-Burgdorf, führten mit drei Toren Vorsprung.

Doch am Ende gewannen die Recken doch noch vor 6162 Zuschauern mit 26:23 (12:14). Die Niedersachsen bauten ihre Heimserie damit auf 27:1-Punkte aus, für die MT war es die siebte Auswärtsniederlage.

Wie befürchtet musste die MT auf Finn Lemke verzichten. Auf Recken-Seite konnte Mait Patrail (Innenbandzerrung) nicht mitwirken. Den besseren Start erwischten die Melsunger mit zwei Treffern durch Julius Kühn und Tobias Reichmann, ehe Ilija Brozovic ausgleichen konnte. In der Folge legte das Team von Coach Michael Roth immer ein Tor vor, das die Recken jeweils nur auszugleichen vermochten.

Es war ein zähes Ringen um jeden Angriff, um jeden Treffer. Beide Teams agierten äußerst aggressiv in der Deckung, versuchten nichts für den Kontrahenten zuzulassen. 8:8 hieß es nach einer Viertelstunde, die MT versuchte es kurzzeitig mit einer 5-1-Abwehrvariante mit Michael Allendorf auf der Spitze, wenig später stand aber wieder die 6-0-Verteidigung.

Nach 17 Minuten kam Johan Sjöstand für Simic im Kasten, hatte gleich Glück, als Siebenmeter-Spezialist Mortensen am Pfosten scheiterte. Auf der Gegenseite vergab Allendorf einen Strafwurf gegen Martin Ziemer. Danach warfen Reichmann, Kühn und erneut Reichmann per Siebenmeter die Melsunger mit 13:10 in Front. Hannover konterte zum 12:13, doch mit seinem fünften Treffer besorgte Reichmann wiederum per Siebenmeter die 14:12-Halbzeitführung für die MT.

Spannend, eng und vor allem dramatisch ging es auch nach dem Wechsel weiter. Durch Felix Danner zogen die MTer auf 17:14 weg, Mortensens Siebenmeter-Heber ging über das MT-Tor, alles sprach für die Nordhessen. Doch erneut vermasselte auch die MT einen Strafwurf, Reichmann scheiterte an Ziemer. Eine Dreiviertelstunde war vorbei, als Hannover dann die erste Führung durch Kapitän Kai Häfner gelang – 19:18. Bitter, wie sich die MT zuvor den Drei-Tore-Vorsprung nach einem 3:8-Lauf aus der Hand nehmen ließ. Auch weil die Recken neben Olsen mit Atman einen zweiten Spielmacher brachten. Dadurch wurde das Spiel schneller, flüssiger.

Hannover bekam die zweite Luft, hatte nun das Momentum auf seiner Seite. Getragen von den Zuschauern bauten die Recken nun ihre Führung auf drei Treffer aus und ließen auch in der Defensive nur noch wenig zu. 45 Minuten bestimmte die MT die harte Partie, doch im Endspurt hatten die Hannoveraner einfach etwas mehr zuzusetzen.

„40 Minuten haben wir nicht nur an diesem Topspiel teilgenommen, sondern es auch bestimmt. Dann kam ein Bruch durch den Faktor Ziemer. Wir sind hektisch geworden, haben unser Konzept verloren“, meinte Trainer Michael Roth.

MT: Sjöstand, Simic – Maric 2, Kühn 7, Golla, Reichmann 6/2, Ignatow, Mikkelsen 3/1, Danner 1, Ph. Müller 1, Boomhouwer, Schneider, Allendorf 2/1, M. Müller 1, Haenen, Langhans.

Hannovers beste Torschützen: Häfner 5, Brozovic 5, Böhm 4, Mortensen 4.