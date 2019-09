Wahnsinn! MT schlägt auch die Rhein-Neckar Löwen 

Wahnsinn. Sie haben es wieder getan. Nach dem SC Magdeburg haben die Bundesliga-Handballer der MT Melsungen nun den nächsten großen Gegner in der heimischen Rothenbach-Halle bezwungen.

Gegen die Rhein-Neckar Löwen feierten die Nordhessen einen 31:26 (14:14)-Sieg. Keine Frage, die MT fängt an zu begeistern in dieser Saison.

Die Erwartungen waren groß – und die Frage vor der Partie lautete: Setzt die MT ihre kleine Erfolgsserie fort? Es sah so aus, als wollte die MT direkt die Antwort geben. Die Gastgeber begannen konzentriert.

Mit einem Dreierpack sorgte Julius Kühn für eine 3:1-Führung (5.). Das sah gut aus, was die Mannschaft von Trainer Heiko Grimm fabrizierte. Vor allem in der Deckung ließen die Nordhessen kaum etwas zu. Dass Schlussmann Nebojsa Simic einen Siebenmeter gegen Uwe Gensheimer parierte, passte da ins Bild (8.).

Die MT verteidigte die Führung nicht nur, sie baute sie nach und nach aus, auch weil sie die Fehlerquote im Angriff gering hielt. Und war in den ersten Minuten Kühn der Torelieferant, übernahm im weiteren Verlauf Kai Häfner diesen Job. Beeindruckend, wie der Halbrechte den Ball zum 10:6 ins Tor der Gäste wuchtete (17.). Und ebenso sehenswert, wie er nur eine Minute später Löwen-Torwart Andreas Palicka mit einem Dreher zum 11:7 narrte.

Die Gastgeber waren drauf und dran, sich einen komfortablen Pausen-Vorsprung zu erarbeiten. Aber die Gäste aus Mannheim zählen ja nicht ohne Grund zu den heißen Titelkandidaten. Löwen-Trainer Kistjan Andresson beorderte den Ex-Melsunger Mikael Appelgren ins Tor, und seiner Deckung schien er eine aggressivere Gangart verordnet zu haben. Die machte dem MT-Angriff das Leben zusehends schwerer.

Und als Kühn eine Zwei-Minuten-Strafe absaß, schlugen die Löwen eiskalt zu. Fünfmal in Folge trafen sie – Alexander Petersson sorgte schließlich mit seinem Tor zum 12:13 aus MT-Sicht für die erste Führung der Gäste an diesem Abend (27.). Die Melsunger hingegen hatten neun Minuten kein Tor erzielt. Erst Lasse Mikkelsen beendete mit einem Siebenmeter zum 13:13 diese Flaute.

So ging es schließlich mit einem 14:14 in die Pause. Was dann folgte, war mitreißender Handball. Einsatz. Emotionen. Die Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Erneut erwischte die MT den besseren Start. Fünf Tore in Folge, darunter zwei von Stefan Salger, und plötzlich lagen die Gastgeber 20:16 in Front (39.). Als kurz danach Simic einen Versuch Gensheimers parierte, tobte die Halle. Da war er wieder, der Kasseler Hexenkessel. Zumal die mitgereisten Löwen-Fans ebenfalls ihren Teil zur heißen Atmosphäre beitrugen.

Die Spieler ja sowieso. Die Gäste kamen dank Patrick Groetzki und Mads Mensah auf 22:21 heran (46.). Aber die Melsunger gerieten nicht in Panik. MT-Kapitän Finn Lemke verteidigte glänzend gegen Löwen-Regisseur Andy Schmid. Angeführt vom nun überragenden Spielmacher Mikkelsen, der aus allen Lagen traf, verteidigten sie die knappe Führung. Es ging hin und her. Nichts für schwache Nerven. Und spätestens nach Reichmanns Treffer zum 26:23 (52.) wuchs tatsächlich die Hoffnung, dass die Löwen zu packen sind.

Der Eindruck täuschte nicht. Weil Simic die Gäste zur Verzweiflung brachte. Und weil Mikkelsen nicht zu stoppen war. Dessen Heber zum 28:25 geht gut und gern als Treffer des Abends durch (55.). Es war sein neuntes Tor, davon erzielte der Däne acht nach dem Wechsel. Und dieser Treffer, er war die Vorentscheidung. Den Vorsprung ließen sich die Melsunger nicht mehr nehmen. Und die begeisterten Zuschauer saßen schon längst nicht mehr auf ihren Sitzen.